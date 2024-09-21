Van'da Sac Sobaya Yoğun Talep - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Sac Sobaya Yoğun Talep

Van sobacılar çarşısı esnafı, kışa hazırlık olarak kırsal bölgelerde sac soba üretimine başladı.

21.09.2024 17:05
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Van'da asırlık sobacılar çarşısında imalat yapan esnaf, kırsal mahallelerde soğuk ayların vazgeçilmezi olan 'sac soba' üretimine başladı.

Van'ın en eski çarşısı olarak bilinen sobacılar çarşısı esnafı, önceki yıllara göre bu yıl sezonu daha erken açtı. Kent merkezinde son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işlerini geçmiş yıllara oranla yarı yarıya düşürdü. Ancak doğal gazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde yoğun bir taleple karşılaşan esnaf, hareketli bir sezon yaşıyor. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşların çetin kış aylarında vazgeçilmezi olan ve yörede 'tezek sobası' ya da 'kara soba' denilen sacdan sobalara rağbeti arttı. Kömür fiyatlarındaki artıştan dolayı vatandaşın turbo sobadan, sac sobalara ilgi gösterdiği belirtiliyor.

İHA muhabirine konuşan soba imalatçısı Metin Akcan, hava sıcaklıklarının bu yıl birden düştüğünü ve bu yüzden yoğunluğun da erken başladığını belirtti. Havaların bu şekilde birden düşeceğini tahmin edemediklerini ifade eden Akcan, "İmalat için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Genellikle tezek sobalarını kırsal bölgelere gönderiyoruz. Doğal gazın gitmediği, kömür ve kat kaloriferin olmadığı her yere gönderiyoruz. Eleman yetişmediği için bu işi belirli kişiler yapıyor. Bu yüzden bunu yapanların sayısı az. Dışarıdan hazır gelen sobalarımız var ancak burada üretilen sobalara talep daha fazladır. Vatandaşın daha iyi hizmet alabilmesi için talepleri daha erken yapmaları gerekiyor. Bu hem bizim hem de vatandaş için daha iyi olur" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Sac Sobaya Yoğun Talep - Son Dakika

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