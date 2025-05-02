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Ekonomi

Van'da Ulaşım Ücretlerine Zam

Van\'da Ulaşım Ücretlerine Zam

Van'da minibüs ve otobüs tarifelerine yüzde 17 zam yapıldı. Şoförler artan maliyetlerden şikayetçi.

02.05.2025 14:56
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Van'da ulaşım ücretlerine yüzde 17 oranında zam yapıldı.

Van'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla, minibüs ve halk otobüslerinde uygulanan tarifelere yüzde 17 oranında zam yapıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul, artan maliyetlerin şoförleri olumsuz etkilediğini belirterek, "Şehir içi ulaşımda çalışan esnafımızın birçoğu artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlanıyordu. Akaryakıt fiyatları, yedek parça, bakım, sigorta ve diğer işletme giderleri her geçen gün yükseliyor. Geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana Van'da ulaşıma zam yapılmamıştı. Bu süre zarfında tüm giderlerimiz en az iki katına çıktı. Zam talebini Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) geçtiğimiz günlerde sunduk ve yüzde 50'lik bir artış talep ettik. UKOME yapılan değerlendirme sonucunda yüzde 17'lik bir zamma onay verdi. Esnafımız açısından bu oranın yetersiz olduğunu söylemeliyim ama mevcut şartlarda en azından biraz nefes almalarını sağlayacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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