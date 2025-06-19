Van'da Üretici Buluşması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Van'da Üretici Buluşması Düzenlendi

Van\'da Üretici Buluşması Düzenlendi
19.06.2025 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van TSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yerel üreticilere iş geliştirme eğitimi verildi.

Van'da, Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev sahipliğinde "Van Üretici Buluşması ve İş Geliştirme Eğitimi" düzenlendi.

Van TSO'da düzenlenen eğitim; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TBMM Tarım Komisyonu, Gıda Perakendeciler Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Türkiye Perakendeciler Federasyonu (PERDER) ile Güvenilir Ürün Platformu işbirliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin Kahramanları Projesi kapsamında düzenlenen eğitime, Van TSO Yönetim Kurulu, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu, Van TSO Organ Üyeleri, üretim yapan firmalar, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ile ulusal mağaza zincirleri ve e-ticaret sitelerinin yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Yeni iş birliklerine imkan sunacak olan, yerli üreticilerin bakış açılarını genişletmek ve diyaloglarını artırmak üzere Güvenilir Ürün Platformu tarafından iki yıl önce hayata geçirilen Türkiye'nin Kahramanları Projesi'nin 10'uncu buluşmasına ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Sürdürülebilir iş birliklerinin teşviki ve yerel üretimin desteklenmesi, ulusal markalarımızla iletişimin geliştirilerek yerel ürünlerin 85 milyona ulaşılabilirliğini kolaylaştıracak olan bu projeyi çok kıymetli bulduğumuzu ve önemsediğimizi bilmenizi isteriz. E-ticaret platformlarının, ulusal marka temsilcilerinin, perakende dernekleri ve yerel üreticilerin bir araya gelerek oluşturdukları etkileşimin ticari iş birliklerine evrilmesini umut ediyoruz. Odamız üyesi yerel üreticiler ve kooperatifler için önemli bir fırsat sunan bu program; iyi değerlendirilmelidir. Bu anlamda stant açan, ürününü sergileyen, burada hazır bulunan, programı önemseyip katılım sağlayan herkesin bir netice alacağını umuyor ve diliyorum" dedi.

"Van'ın kahramanları Türkiye'nin kahramanları olmak üzere"

Türkiye'nin Kahramanları Projesi'yle Van'a ait ürünlerin ulusal pazarlarda sergileneceğini belirten Takva, "Bu etkinlik sonrası; mutlaka bir-kaç üreticimizin ürünlerini ulusal pazarda sergileyeceğini düşünüyorum. Programın adından da anlaşılacağı üzere bugün Van'ın kahramanları, Türkiye'nin kahramanları olmak üzere hevesli ve azimli bir davranış sergileyeceklelerdir. Dolayısıyla, Türkiye'nin herhangi bir mağazasının Marmara, İç Anadolu veya başka bir bölgesindeki şubesinde Van markasını göreceğimize inanıyorum. veya daha farklı ve büyük ölçekli ortaklıklar gelişeceğini düşünüyorum. Bizlerle temasa geçen, eğitim veren, iletişim kuran tüm misafirlerimizin; yerel ürünlerimizin dünya pazarında tanıtımı için burada oldukları bilinciyle, bizlerin onlarla daha çok iletişim kurması, diyalog geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca, e-ticaret ve iş geliştirme eğitimlerine de katılma imkanı sunan etkinliğimiz her anlamda dolu dolu geçecektir. Van TSO; yapacağınız tüm işbirliği ve alışverişte "kazancınıza ortak olmadan" her türlü desteğe, kolaylığa ve hakemliğe hazırdır. Burası sizin evinizdir. Odamız tüm imkanlarıyla size hizmet etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Programa online olarak katılım sağlayan Elite World Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Gıda Perakendeciler Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Hepsiburada Pazaryeri Eğitim Uzmanı Bilgesu Evcil ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın da birer konuşma yaptığı etkinlik kapsamında üreticilere yönelik atölye çalışmaları, seminerler ve birebir iş geliştirme görüşmeleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, üretimden tüketime giden süreçte kalite ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirildi. Program kapsamında katılımcılara belge takdimi de yapılarken, Van'da üretilen ürenler Van TSO'da sergilendi. - VAN

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Etkinlikler, Ekonomi, Eğitim, Tarım, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Üretici Buluşması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
22:44
İran’dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
İran'dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
08:54
Görüşmeler başladı Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 07:32:17. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Üretici Buluşması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.