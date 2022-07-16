Van TSO Başkan Adayı Biner: "Kentte güçlü bir lobi eksikliği var" - Son Dakika
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Van TSO Başkan Adayı Biner: "Kentte güçlü bir lobi eksikliği var"

16.07.2022 14:53
Van TSO Başkan Adayı Biner: "Kentte güçlü bir lobi eksikliği var"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Faruk Biner, kentte güçlü bir lobi eksikliği olduğunu söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Faruk Biner, kentte güçlü bir lobi eksikliği olduğunu söyledi.

Van TSO Başkan Adayı Faruk Biner ve ekibi, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir taraftan seçim çalışmalarını yürüten Biner, bir taraftan da kentin sorunlarını gündeme taşıyarak ilgililerin harekete geçmesi ve çözüm bulmaları yönünde açıklamalarda bulunuyor. Son dönemlerde Van'da yaşanan bazı sıkıntıların çözümünün gerçekleşmemesinin tek nedeninin, kentte güçlü bir lobi oluşumunun olmamasından kaynaklı olduğunu söyleyen Faruk Biner, "Son zamanlarda sıklıkla dile getirilen 'Van şehri sahipsiz' söyleminin gereğini yerine getireceğiz. Van şehrinin sahibi biziz, yani Van'da yaşayan herkes, bütün Vanlılardır. Bizler şehrimize sahip çıkacağız. Çıkılmasını sağlayacağız. Herkese görev ve sorumlulukları çerçevesinde dokunacağız. İlimizin güçlü bir lobiye ihtiyacı var, bunu da biz oluşturacağız" dedi.

"Güçlü bir lobi oluşturacağız"

Van'da yaşanan sorunların çözüm bulmamasını güçlü bir lobi eksikliği olarak belirleyen Başkan Adayı Faruk Biner, "Kentimizin ciddi bir lobi oluşumu eksiği var. Özellikle uçak seferlerinde son dönemlerde hemen hemen her gün yaşanan sıkıntıların çözüm bulamaması güçlü bir lobi eksikliğinin göstergesidir. Yaz turizminden verim alabileceğimiz aylarda uçak seferleri ile ilgili sorun yaşamak ve çözüm bulunamaması kentimiz için büyük bir eksikliktir. Güçlü bir lobisi olmayan illerin gelişmesi, tanınması imkansızdır. Bizler, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Kentimizin sorunlarını yakinen takip edip gündeme getirmeye çalışıyoruz. Kentimizin gelişmesi, ekonomik olarak güçlü olması, turizm alanında söz sahibi olması ancak ve ancak güçlü lobi çalışmaları ile mümkündür. Kentimizin dinamiklerini, kurumlarını, sivil toplum örgütlerini, milletvekillerini, platformlarını ortak fikir üzerinde toplayarak güçlü bir lobi oluşturabiliriz. Bu doğrultuda ilerlediğimiz zaman kentimiz kazanacak ve gelişecektir" ifadelerini kullandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van TSO Başkan Adayı Biner: 'Kentte güçlü bir lobi eksikliği var' - Son Dakika

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