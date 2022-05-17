Van TSO, "Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası" seçildi - Son Dakika
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Van TSO, "Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası" seçildi

17.05.2022 10:01
Van TSO, "Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası" seçildi

GAP Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "GAP Oscar Ödülleri" sahiplerini buldu.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "GAP Oscar Ödülleri" sahiplerini buldu.

Malatya'da düzenlenen ödül töreninde, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) "Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası" seçildi. Ödül törenine; Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Disiplin Kurulu, Genç Girişimciler Kurulu ve Yönetim Kurulu Danışma üyeleriyle katılım sağlayan Van TSO'nun "Yılın Ene Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası" ödülünü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan takdim etti.

Törende konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, başarının ekip işi olduğunu ifade ederek, tüm ekibi sahneye davet etti. Başkan Takva, "GAP Gazeteciler Birliği yaklaşık 1,5 yıl önce yapmış oldukları bir gezi sonucu bizleri ziyaret etti. O ziyaret esnasında Van TSO olarak bölgemiz ve şehrimiz için yapmış olduğumuz çalışmalar noktasında ispatlı bir şeyler söyledik. Bir ayı aşkın bir süre önce GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve kıymetli dostum Hamit Özpolat beni aradı ve yapmış olduğumuz bu çalışmaları jürinin önüne çıkarmak istediklerini söyledi. Bizde bunu memnuniyetle kabul ettik" dedi.

"Ödülümüzü iş insanlarına adıyoruz"

Almış oldukları ödülü iş insanlarına adayan Takva, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada ispatlı olarak söylediğimiz şey şuydu; bizim ülkemizde vergi verenlerin ve maaş verenlerin sayısını artırmamız lazım. Ülkemizde insanlara iş aramanın ötesinde iş kurma becerilerini artırmamız lazım demiştik. Sizden ricamız, şehrimiz ve bölgemizin yanı sıra ülkemizin her alanında bu söylemimizi dillendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Van'dan buraya kadar gelen bu hazirun, vergi veren, istihdam oluşturan, iş aramayan, aynı zamanda iş oluşturan çok kıymetli bir hazirundur. Bu vesileyle ben ödülü bu kıymetli insanlara ve bölgede bu şekilde düşünen tüm iş insanlarına adıyorum. Buradan da GAP Gazeteciler Birliği Başkanı olmak üzere tüm yönetimine teşekkür ederiz." - VAN

Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi
Van TSO, Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van TSO, 'Yılın En Başarılı Ticaret ve Sanayi Odası' seçildi - Son Dakika


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