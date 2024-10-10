Vatis: Deniz Kirliliğine Çözüm

Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Hande Tekin, mezuniyet projesi kapsamında deniz kirliliğini önlemek için "Vatis" adlı cihaz tasarladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tekne altı (karina) temizliği esnasında ortaya çıkan mikroplastiklerin ve ağır metallerin denize karışmasını engellemek amacıyla geliştirilen cihaz, deniz kirliliğine yönelik sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Hem çevre dostu hem de ekonomik özellikleriyle dikkati çeken Vatis, tekne karinalarını deniz altında kavitasyon yöntemiyle temizliyor, ortaya çıkan atıkları vakumlayarak topluyor. Cihaz, toplananları filtreden geçirdikten sonra temiz suyu denize geri bırakıyor.

"Çevreci bir temizliği daha uygun maliyetlerle yapabilmelerini sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekin, yat sektöründe çalıştıkça, deniz kirliliğinin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözlemlediğini ve bu soruna çözüm üretmek istediğini belirtti.

Tekin, "Vatis, deniz ekosistemine zarar veren zehirli boya, mikroplastik ve ağır metal kirliliğini önlemeyi amaçlıyor. Teknelerin yanlış yöntemlerle temizlenmesi sadece denizleri değil, besin zincirini de etkiliyor. Ağır metaller ve mikroplastikler balıklar aracılığıyla insan sağlığını da tehdit ediyor. Vatis ile bu sorunun önüne geçmeyi hedefledim." ifadelerini kullandı.

Projenin geliştirilme sürecinde geniş bir saha araştırması yaptığını ve bu süreçte tekne sahipleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Tekin, saha araştırmaları sırasında, tekne sahiplerinin karina temizliğinde ne gibi sorunlarla karşılaştığını ve bu sürecin çevresel etkilerini gözlemlediğine değindi.

Tekin, "Var olan teknolojileri analiz ederek Vatis'i daha erişilebilir ve kullanımı kolay bir ürün haline getirdim. Vatis, yarı-profesyonel donanımı sayesinde denizcilerin çevreci bir temizliği daha uygun maliyetlerle yapabilmelerini sağlıyor. Ürün tam anlamıyla hazır olduğunda, ticarileşme adımlarını atmayı planlıyorum. Vatis, çevreci ve sürdürülebilir bir çözüm olarak denizcilik sektöründe önemli bir rol oynayabilir." açıklamalarında bulundu.