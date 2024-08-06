VİOP BIST 30 Endeksi Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP BIST 30 Endeksi Kontratı Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1,64 yükselişle 11.250,00 puandan başladı. Küresel piyasalarda toparlanma eğilimi görülürken, Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor.

06.08.2024 09:50
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1,64 yükselişle 11.250,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,64 yükselişle 11.250,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 5,7 azalışla 11.067,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 kayıpla 11.052,00 puana indi.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle dün görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise temmuz ayında sektörde genişlemeye işaret ederek bir miktar rahatlama sağladı. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 2,6 puan artışla 51,4'e çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bugün verdiği bir röportajda, ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmenin anlamlı olmadığını ifade etti.

Goolsbee, "İstihdam rakamları beklenenden daha zayıf geldi ancak henüz resesyona benzemiyor." dedi. Fed'in acil toplantıya giderek faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçınan Goolsbee, bunun çok büyük bir masa olduğunu dolayısıyla faiz artışları ve indirimleri gibi her şeyin her zaman masada olduğunu dile getirdi. Goolsbee, eğer ekonomide bir bozulma olursa Fed'in onu düzelteceğini aktardı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti. Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını ifade eden analistler ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'ce dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP BIST 30 Endeksi Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika

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