VİOP'ta Endeks Düşüşle Başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.814,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.814,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,9 azalışla 10.820,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.811,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.700 puanın destek 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.