VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.265 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.258,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 2.265,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 2.282,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.312,50 puana çıktı.

Analistler, artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarında yüksek oynaklığa sebep olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Bugün, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinden çıkacak kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bölgede yaşanan gelişmelerin de yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi ile ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.360 ve 2.410 puanın direnç, 2.240 ve 2.190 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.