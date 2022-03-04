VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

04.03.2022 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.272 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.272 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.262 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 altında 2.272,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,7 üzerinde 2.292,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.288,25 puana düştü.

Analistler, dün gece, Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangının küresel ölçekte risk algısını artırdığını bildirdi.

Dün, Powell'ın açıklamalarının da pay piyasalarındaki risk iştahını azalttığını aktaran analistler, New York borsasında kapanışa yakın etkili olan satış ağırlıklı seyrin, Ukrayna'daki nükleer endişeyle birlikte güçlenerek Asya'ya ve vadeli işlemlerde Avrupa ve Türkiye'ye de taşındığını ifade etti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ayrıca ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.260 ve 2.210 puanın önemli destek olduğunu dile getiren analistler, 2.320 ve 2.350 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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Kaynak: AA

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