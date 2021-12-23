VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.980 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.989,50 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 1.980,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 8,2 altında 1.936,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 1.954,75 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da, 14 günlük yükselişin ardından geçen haftanın son işlem gününde başlayan satış eğiliminin dün de devam ettiğine dikkati çeken analistler, kontratlarda vade sonuna yaklaşılması sebebiyle oynaklığın yüksek olduğunu belirtti.

Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, hafta başında uygulamaya alınan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.900 ve 1.820 seviyelerinin destek, 2.020 ve 2.055'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.