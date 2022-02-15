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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

15.02.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.243 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.243 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.244,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2.243,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,6 altında 2.236,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da Rusya ile Ukrayna arasında yakında çatışmaların başlayabileceği endişesiyle düşüşünü sürdürerek 2.229 puana indi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini kaydeden analistler, bu dönemde hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini kaydederek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.210 ve 2.190 seviyelerinin destek olduğunu ifade eden analistler, 2.300 puanın direnç olarak izleneceğini söyledi.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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