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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

14.02.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.274 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.274 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.265,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 2.274,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 2.220-2.300 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen üzerinde 2.296,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin arttığına yönelik haber akışıyla yüzde 1,2 değer kaybederek 2.269 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik risklerle risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini kaydeden analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.265 ve 2.230 seviyesinin destek olduğunu ifade eden analistler, 2.300 ve 2.330 puanın direnç olarak takip edileceğini söyledi.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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