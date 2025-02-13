Vodafone Business'ın Yeni TechBot'u

Ekonomi

Vodafone Business, kullanıcılara daha hızlı ve etkin destek sunmak amacıyla üretken yapay zeka destekli bilgi bankası "TechBot"u devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, dijitalleşme süreçlerinde kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak için teknoloji yatırımlarını sürdürüyor.

Müşterilerine daha hızlı yanıtlar vermek için üretken yapay zekadan faydalanan Vodafone Business'ın satış ve destek ekipleri, yenilikçi teknoloji metodolojisi kullanan ve bilgi bankası üzerinde çalışan TechBot'u hayata geçirdi.

Son 1,5 yılda binin üzerinde doküman ve senaryonun yüklendiği bilgi platformu TechBot sayesinde servisleriyle ilgili soruların en güncel yanıtlarına saniyeler içerisinde erişebilen destek ekipleri, kendilerine iletilen sorunlara çok daha hızlı bir şekilde yanıt verebiliyor.

TechBot sayesinde en güncel bilgiye tek bir platform üzerinden ulaşan Vodafone Business destek ekiplerinin, kullanıcılardan gelen sorun bildirimlerinde çözüm hızını yüzde 30 artırması hedefleniyor.

Vodafone Business, TechBot ile destek ekiplerine geniş kapsamlı bir bilgi bankasına anında erişim olanağı sunuyor. Müşteri bildirimlerine proaktif şekilde yanıt veren sistem, olası sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlıyor.

TechBot'un sunduğu yenilikçi çözümlerle, kullanıcı dönüş hızının 2-3 kat artması bekleniyor. Sistem üzerinden yapılan güncellemeler sayesinde ekipler, güncel bilgilere de zamanında ulaşabilecek.