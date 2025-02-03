Vodafone\'dan Engelli Hayvanlara Destek

Ekonomi

Vodafone Vakfı, "Hayat Tamircisi" Hasan Kızıl ile birlikte, engelli hayvanlara yürüteç ve protez yapmak için şans veren etkinliklerde yeni bir yaşam fırsatı sunuyor. Proje kapsamında, Vodafone Gönüllüleri'nin katılımıyla Hasan Kızıl liderliğinde yürüteç yapım atölyesi düzenlendi. Ayrıca, HAÇİKO Çiftliği ziyaret edilerek buradaki hayvanların sahiplendirilmesi için çağrı yapıldı.

Vodafone Vakfı, ünlü hayvan aktivisti ve "Hayat Tamircisi" proje yöneticisi Hasan Kızıl ile güçlerini birleştirdi. Projeyle, engelli hayvanlara yürüteç sağlanarak yeni bir yaşam fırsatı sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk etkinlik Vodafone Plaza'da gerçekleştirildi. Vodafone Gönüllüleri, Hasan Kızıl'ın rehberliğinde engelli hayvanlar için geri dönüştürülebilir malzemelerden yürüteçler yaptı. Projeye ilham veren engelli köpek Fiona için de özel bir protez hazırlandı. Fiona'nın ardından başka engelli köpek ve kediler de Vodafone Vakfı ve Hasan Kızıl işbirliğiyle yürüteçlerine kavuşacak.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Vodafone Vakfı olarak, teknolojiyle insanları birbirine bağlarken hayvan dostlarımızı da unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Engelli hayvanların yeniden hayata tutunabilmesi için gönüllülerimizle, 'Hayat Tamircisi' Hasan Kızıl'ın liderliğinde yürüteç yapım atölyesi düzenledik. Bir çöp kenarında terk edilmiş olarak bulunan Fiona'nın ilk adımlarına hep birlikte şahit olduk. Amacımız, daha fazla hayvanın hayatına dokunmak. İleride de hayvanların daha iyi şartlarda olmaları için çalışmaya devam edeceğiz."

Hasan Kızıl ise şöyle konuştu: "Fiona'nın gözlerindeki umut ve yaşama azmi, bu projenin en büyük gücü. Fiona'nın hikayesi, bu dünyada hiçbir canlının umutsuz bırakılmaması gerektiğinin bir kanıtı. Vodafone Vakfı ile birlikte daha fazla engelli hayvanın yeniden yürüyebilmesi için çalışıyoruz."

HAÇİKO Çiftliği'ne ziyaret

Proje kapsamında Vodafone Gönüllüleri, HAÇİKO Çiftliği'ni de ziyaret etti. Çiftliği gezip işleyişi hakkında bilgi alan Vodafone Gönüllüleri, demonte halindeki kedi evlerini monte etti ve hayvanlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Gönüllüler, geziyle ilgili yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da hayvanların sahiplendirilmesi için HAÇİKO'ya yönlendirmede bulundu. - İSTANBUL