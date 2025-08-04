Vodafone Discover Programı 48 Genç Yeteneği Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Vodafone Discover Programı 48 Genç Yeteneği Kabul Etti

04.08.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone'un 2008'den beri devam eden Discover Programı'na 12.000 başvuru arasından 48 genç alındı.

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda işe alım süreci tamamlandı. Bu yıl 12 bini aşkın başvurunun yapıldığı programa 48 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 67'sini kadın çalışanlar oluşturdu.

Vodafone'un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından 12 bini aşkın gencin başvurduğu programa 17 farklı üniversiteden 48 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 67'sini kadın çalışanlar oluşturdu. Genç Discover'ların yüzde 42'si ticari, yüzde 38'i teknoloji, yüzde 10'u da destek ekiplerde kariyer yolculuklarına başladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: "Şu anda Vodafone'da üç farklı kuşak güçlü bir koordinasyon içinde çalışıyor. Her biri kendine özgü farklılıklarıyla şirketimizin kültürüne ve başarısına katkıda bulunuyor. Gençlerin getirdiği dinamizm ve bakış açısının, deneyimli çalışanlarımızın rehberliği ve kurumsal hafızasıyla birleşmesinden büyük güç alıyoruz. Bu nedenle, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi, onları kurum kültürümüzün bir parçası yapmayı çok önemsiyoruz. Yeni mezun işe alımlarımızı, Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bundan 18 yıl önce 3 kişi alarak başlattığımız bu program sayesinde, yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone'a kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. Her yıl artan bir ivmeyle istihdama katkımızı sürdürdüğümüz bu programla bugüne kadar 800'ü aşkın genci bünyemize kattık. Bu arkadaşlarımız, bakış açılarını ve dinamizmlerini organizasyonun tüm birimlerine yansıtmaları amacıyla şirketimizin satış, pazarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları gibi fonksiyonlarında konumlandırıldı. Organizasyonumuzdaki dijital rollerde ve yeni iş kollarını oluşturan ekiplerde de Discover'lara yer veriyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."

"Oyunlaştırma" yaklaşımı ikinci kez uygulandı

Programda bu yıl ikinci kez hem online ön değerlendirme hem de yüz yüze yapılan ikinci değerlendirme süreçlerinde "oyunlaştırma" yaklaşımından yararlanıldı. Yüz yüze yapılan değerlendirmede sanal gerçeklik gözlükleriyle grup mülakatı gerçekleştirildi. Oyunlaştırma yaklaşımı, adaylara yapılan anket sonuçlarında, adayların geçtiği tüm süreçleri göz önünde bulundurduklarında en keyif aldıkları aşama oldu. Bu yaklaşımla, gençlerin bu gibi süreçlerde oldukları gibi olmalarını engelleyen stres faktörünün minimuma indirilmesi, kendileri gibi olmalarının sağlanması ve sürecin güzel bir deneyim olarak akıllarında kalması hedefleniyor.

Son 2 yılda 18 Discover Londra ofisini ziyaret etti

Vodafone, genç yetenekler için farklı ve öne çıkan bir kariyer ve gelişim projesi tasarlamak amacıyla 2024 yılında London Rise projesini başlattı. Bu projeyle, genç yeteneklere hem kariyer ve gelişim dolu bir yolculuk sunuluyor, hem de global bir organizasyon olunduğu tekrar hissettiriliyor. London Rise projesi, iyi uygulama örneği olarak Vodafone Grubu ile de paylaşıldı. Son 2 yılda toplam 18 Discover Vodafone'un Londra ofisini ziyaret etti. Bu ziyarette Vodafone Grubu'nun vizyonunu ve stratejisini yerinde dinleme fırsatı buldu. London Rise programı katılımcıları, Vodafone Grubu'na transfer edilen Türk yeteneklerin deneyimleri ve kariyer hikayelerini de dinleme şansı buldu. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış bir dizi eğitimden yararlanma fırsatı elde etti.

Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanıyor

Discover Genç Yetenek Programı; üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan, adayların aynı standart işe alım sürecinden geçtiği bu global program kapsamında, Vodafone bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de Vodafone'u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyorlar. Vodafone içinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.

Beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor

Discover Genç Yetenek Programı kapsamında 4 yıldır beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor. Vodafone, çalışanların kendilerini farklı açılardan geliştirebilmesi için zaten bildiklerinin üstüne yeni bilgiler ekleyebilecekleri eğitim programları, yeniden beceri kazanma ve beceride derinleşme patikaları sunuyor.

Müşteri odağı ilk günden itibaren aşılanıyor

Program kapsamında Vodafone'a katılan gençler, 1 hafta süren oryantasyon haftası süresince, Vodafone'u yakından tanımaya dair interaktif oturumlara ve kreatif atölyelere katılıyorlar. Aynı zamanda "Mutlu Müşteri, Mutlu Çalışan, Mutlu Eko-Sistem" bakış açısıyla, Vodafone Mağazasında çalışma deneyimi ve çağrı merkezine gelen çağrıları karşılama fırsatı elde ediyorlar. Bu sayede, Vodafone'a başladıkları an itibariyle müşterinin sesini dinlemeye, yaptıkları her işin merkezine müşteriyi koyma perspektifini ediniyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Discover Programı 48 Genç Yeteneği Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti 19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti 32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler

11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
17:25
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
17:15
Maddison’ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
Maddison'ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
16:48
ATM’de parası sıkışanlar dikkat Dolandırıcıların yeni yöntemi “pes“ dedirtti
ATM'de parası sıkışanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi "pes" dedirtti
16:46
Beşiktaş’tan Nuri Şahin iddialarına cevap
Beşiktaş'tan Nuri Şahin iddialarına cevap
16:39
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 12:27:53. #7.12#
SON DAKİKA: Vodafone Discover Programı 48 Genç Yeteneği Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.