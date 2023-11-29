Warren Buffet'ın ortağı Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti

Berkshire Hathaway imparatorluğa dönüştürürken neredeyse 60 yıldır Warren Buffett'ın yakın arkadaşı, ortağı olan Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti.

SALI GÜNÜ HASTANEYE YATTI

Şirketten yapılan açıklamada, Munger'ın Salı günü Kaliforniya'da bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Buffett "Berkshire Hathaway, Charlie'nin ilhamı, bilgeliği ve katılımı olmadan bugünkü konumuna ulaşamazdı" dedi.

Charlie Munger

2,6 MİLYAR DOLARLIK SERVETE SAHİPTİ

Avukatlık eğitimi almış olan Munger, kendisinden yedi yaş küçük olan Buffett'ın şirketlere uzun vadeli yatırım yapma felsefesini oluşturmasına yardımcı oldu. Berkshire, 1965'ten 2022'ye kadar yıllık ortalama yüzde 20 artış elde etti. Bu oran, yaklaşık olarak S&P 500 endeksinin iki katı bir hıza işaret ediyordu. Munger, Berkshire'ın başkan yardımcısıydı ve yaklaşık 2,2 milyar dolar değerindeki hisseleriyle en büyük hissedarlarından biriydi. Forbes'a göre toplam net varlığı yaklaşık 2,6 milyar dolardı.

Warren Buffet ve Charlie Munger

BUFFET ONDAN ÖVGÜYLE BAHSEDİYORDU

Buffett, Berkshire'ın 2002 yılındaki toplantısında yanında oturan Munger için "Birçok CEO'nun etrafını, vardıkları sonuçlara ve önyargılarına meydan okumaya isteksiz bir grup dalkavuk sarmış durumda. 'Doğru düşünmüyorsun' diyecek bir ortağa sahip olmak müthiş bir şey" demişti. Munger ise "Bu çok sık olmaz" diye araya girmişti.