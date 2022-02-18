Windows 11 ile gelen HONOR Magicbook 16 Türkiye'de

Honor, estetik tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken ve çok yönlü bir akıllı deneyim sunan yeni HONOR MagicBook 16'yı Türkiye'de satışa çıkarıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, sadece 1,84 kilogram ağırlığıyla hem beyaz yakalılara hem de öğrencilere her yerde çalışma imkanı sağlayan HONOR Magicbook 16, parmak izi tanıma özelliğine sahip güç düğmesi ile basit bir dokunuşla yalnızca 0,66 saniye içinde cihaz kilidinin açılmasını sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar ayrıca rahat bir yazma deneyimi sunmak için tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavye ile geliyor. Üstün pil performansıyla gelen Honor MagicBook 16, günlük ofis işleri için 8 saate kadar güç sağlayan ve 8,8 saate kadar 1080P video oynatmayı destekleyen 56 Wh pile sahip. Yeni 65W taşınabilir süper şarj cihazı ile HONOR MagicBook 16, 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar, yaklaşık 1,5 saatte ise yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor.

4,2GHz'e kadar çıkan turbo frekansıyla kullanıcıların aynı anda birden fazla görevi çalıştırmasını sağlayarak üretkenliği artıran HONOR Magicbook 16, 512 GB depolama ve 16 GB çift kanallı RAM ile kullanıcıların birden fazla büyük dosyayı açmasına ve pencereler arasında kolaylıkla geçiş yapmasına olanak tanıyor. Yalnızca Fn+P tuşlarına basıldığında, cihazın genel performansı yüzde 43 artıyor ve ağır uygulamaların ultra yüksek hızlarda işlemesine olanak sağlanıyor.

Aynı anda çoklu görevler için üstün performans

Zen 3 mimarisine sahip AMD Ryzen 5 5600H işlemci ile güçlendirilen HONOR MagicBook 16, önceki modellere kıyasla yüzde 26'ya varan performans artışı sağlıyor. Grafik performansı olarak yüzde 15'e kadar iyileştirme sunan bu yeni model, oyun oynamanın yanı sıra fotoğraf uygulamaları, video ve düzenleme yazılımları dahil olmak üzere ağır iş gücü gerektiren multimedya dosyalarını işlemek için ideal bir performans sunuyor.

Gelişmiş göz koruması ile rahat bir kullanım sunuyor

HONOR MagicBook 16'nın 5,1 mm ince çerçeveli, 16,1 inç IPS ekranı yansıma önleyici özelliğe sahip olup, en üst düzeyde görüntüleme deneyimi sunmak için yüzde 87,3 ekran/gövde oranı ve 170 derece geniş izleme açısı sunuyor. Yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ??ve 300 nit parlaklık ile dizüstü bilgisayar, en yeni grafikleri ve görüntüleri düzenlemek için gelişmiş renk kalitesi ve canlı netlik sunuyor. HONOR MagicBook 16, ekran önünde uzun saatler geçirenler için gelişmiş göz koruması ve rahat bir izleme deneyimi sağlamak için zararlı mavi ışık emisyonlarını en aza indiren TÜV Düşük Mavi Işık Sertifikası ile donatıldı.

Windows 11 işletim sistemiyle geliyor

Windows 11 işletim sistemi ile gelen HONOR MagicBook 16, çift antenli Wi-Fi ve Wi-Fi 6'yı destekleyen birden çok verici ve alıcı ile kesintisiz bağlantı sağlayarak kullanıcıların hızlı bir şekilde internete bağlanmasını sağlıyor. Daha düşük gecikme süresi sağlayan Bluetooth 5.1 bağlantısı ile diğer cihazlarla sorunsuz bir bağlantı sağlıyor. MagicBook 16 ayrıca kullanıcılar ister oyun oynuyor ister film izliyor olsun, optimize edilmiş ve sürükleyici bir ses deneyimi sunmak için Nahimic ses sürücüsü tarafından desteklenen iki hoparlör ve iki mikrofona sahip.

2 milimetre üçlü ısı boruları, 75 milimetre + çift fanları ve 8 yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörleriyle akıllı bir soğutma sistemine sahip HONOR MagicBook 16, işlemciden gelen ısıyı hızla dağıtarak önceki modele kıyasla yüzde 25'lik bir soğutma performans artışı da sağlıyor. Uzay Grisi renginde olan HONOR MagicBook 16, 16 bin 999 TL fiyat etiketi ile farklı online kanallarda ve mağazalarda tüketicileri bekliyor.