WORLDEF ISTANBUL 2025 Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

WORLDEF ISTANBUL 2025 Başladı

E-ticaret, yapay zeka ve perakende teknolojileri uzmanlarını buluşturan WORLDEF ISTANBUL 2025, 30 bin katılımcı ile kapılarını açtı.

15.05.2025 12:09
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Global e-ticaret platformu WORLDEF tarafından gerçekleştirilen e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2025, İstanbul'daki Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

E-ticaret, yapay zeka ve perakende teknolojileri alanındaki küresel dönüşümün tartışılacağı önemli bir buluşma noktası olacak fuar, 80'den fazla ülkeden 30 bini aşkın katılımcıyı ağırlayacak.

Fuar kapsamında, e-ticaretin yapay zeka ile geçirdiği dönüşüm ele alınırken, katılımcı firmalar, modern perakende çağında dijital çözümlerle öne çıkmak için fırsatlar arayacak.

Fuarda, yapay zeka destekli öneri sistemleri, "müşteri hizmeti chatbot"ları, görsel arama ve sesli asistan gibi teknolojiler de tanıtılacak.

Etkinlikte dünyanın farklı bölgelerinden gelen kurucular, kamu yetkilileri, teknoloji liderleri ve yatırımcılar deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Fuarda öne çıkan sektörler arasında pazar yerleri,- e-ticaret hizmet sağlayıcıları, lojistik ve sipariş karşılama çözümleri, yatırımcılar, perakende teknolojileri ve girişimciler bulunuyor. Etkinlikte toplamda 240'tan fazla stant, 500'ün üzerinde perakende markası, 200'den fazla konuşmacı ve 30 bini aşkın ziyaretçi yer alacak.

İstanbul'dan Dubai ve Riyad'a uzanan e-ticaret köprüsü

Etkinliğin açılışında konuşan WORLDEF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Nart, WORLDEF ISTANBUL'un 12'ncisinde katılımcılarla bir araya gelmekten onur duyduklarını belirtti.

Bu yıl da beklenti ve ihtiyaçlara odaklanan bir etkinlik konsepti geliştirdiklerini kaydeden Nart, katılımcı markalara ve ziyaretçilere ticari değer sağlayacak verimli süreçler sunduklarını vurguladı.

Nart, etkinliğin pek çok küresel pazar yeri satıcılarının buluşma noktası haline geldiğini kaydederek, "Bu yıl daha önceki etkinliklerden farklı olarak Marketplace B2B Zone alanımız var. Bu alanda dünyanın dört bir yanından global pazar yerleri, satıcılarla işbirliği fırsatlarını değerlendirebilecek. Temu, eBay, Hepsiburada ve eMAG gibi çok sayıda pazar yerinin yer alacağı bu alanda çok önemli e-ticaret bağlantıları oluşturulacaktır." açıklamalarında bulundu.

Geçen yıl aralık ayında düzenlenen WORLDEF DUBAI etkinliğine de değinen Nart, Dubai CommerCity işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin Körfez Bölgesi'nin en büyük e-ticaret etkinliği olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizdi.

Nart, etkinliğin 82 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığı bilgisini paylaşarak, Dubai'deki bir sonraki WORLDEF fuarının 11-13 Şubat 2026'da yapılacağını söyledi.

Etkinliğin bu yıl ekimde Suudi Arabistan'da da düzenleneceğini aktaran Nart, böylece İstanbul-Dubai-Riyad üçgeninde bir e-ticaret köprüsü kurulacağını kaydetti.

Nart, WORLDEF'in yeni etkinliklerle e-ticarette kurulan bu köprüyü geliştirmeye devam edeceğini belirten Nart, "Bunlarla birlikte yeni bir etkinlik konsepti tasarladık. FINTECHX, fintek dünyasını bir araya getirecek. Sapanca'da düzenleyeceğimiz FINTECHX, benzersiz konsepti ile fintek ekosistemine katkı sunacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Yenikapı Etkinlik Alanı, Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WORLDEF ISTANBUL 2025 Başladı - Son Dakika

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