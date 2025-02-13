Yalova’da Sevgililer Günü Çiçek Mezadı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova’da Sevgililer Günü Çiçek Mezadı

Yalova’da Sevgililer Günü Çiçek Mezadı

Yalova'daki çiçek mezadında Sevgililer Günü öncesi satışlar yüzde 100 arttı, 120 bin çiçek satıldı.

13.02.2025 14:35
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Türkiye'nin kesme çiçek üretiminde önde gelen illerinden Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi düzenlenen son çiçek mezatında hareketlilik yaşandı.

Türkiye'de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova mezadında 14 Şubat hareketliliği yaşanıyor. Açık artırma usulü gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaf fiyat artırıyor, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oluyor. Sevgililer Günü haftasında satışlar yüzde 100 artarken son mezatta 120 bin adet kesme çiçeğin satışı yapıldı.

Buketler 500 ile 2 bin lirasında alıcı bulacak

Sevgililer Günü hazırlığı için mezattaki açık artırmaya katılan esnaflardan Özer Semiz, "Son mezat yapılıyor. Esnaflar ürünlerini alarak Sevgililer Günü'ne hazırlık yapacaklar. 14 Şubat olduğu için tabi fiyatlarda oynama var ama çok bir yükselme yok. Fiyatlar uygun. Buketler ortalama 500 ila 2 bin lira arasında değişir. Alacağı ürüne göre fiyatlar değişkenlik gösterir. Gülde de bir çok kalite var. Her kalitede gül var. Her dükkancı farklı kalitede ürünler satacağı için standart gül diyerek fiyatlandırmamak lazım" dedi.

Semiz, kır çiçeği buketleri, saksılı orkidelerin de gülün yanı sıra tercih edildiğini ifade etti.

Mezatta ürün getiren süs bitkisi üreticisi Kadir Kocaetepe ise gül, gelbera, şebboy gibi bir çok ürünü Türkiye'deki 18 mezata gönderdiğini dile getirerek, "Özel gün olduğu için satışlar iyi gidiyor. Fiyatlar yüksek. Bizden yüksek aldıkları için çiçekçiler de ona göre satıyorlar" diye konuştu.

Sevgililer Günü'nün sektör için bir bayram olduğunu dile getiren Kocatepe, " Anneler Günü, Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü en yüksek satış olan günler. Tabi Kadınlar Günü de var ama diğer günlere göre satışlar daha düşük" ifadesini kullandı.

İthal ürünler nedeniyle fiyatların beklediklerinden daha düşük olduğunu kaydeden Kadir Kocaetepe ise "İthal ürünler fiyatlarımızı bozuyor. İthal ürünler çok fazla gelmiş. Beklentimizin altında fiyatlar" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova’da Sevgililer Günü Çiçek Mezadı - Son Dakika

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