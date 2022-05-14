Yalova'daki midye çiftliklerinde hedef yıllık 200 milyon TL gelir - Son Dakika
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Yalova'daki midye çiftliklerinde hedef yıllık 200 milyon TL gelir

14.05.2022 00:57
Yalova'daki midye çiftliklerinde hedef yıllık 200 milyon TL gelir

Yalova kıyılarında faaliyete geçen midye çiftlikleri haziran ayında yapılacak hasada hazırlanıyor.

Yalova kıyılarında faaliyete geçen midye çiftlikleri haziran ayında yapılacak hasada hazırlanıyor. Marmara Denizi'ni temizleme ve resif görevi yapacak çiftliklerin tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla yıllık 200 milyon TL gelir elde etmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle müsilaja karşı önlem olması da amaçlanan midye tesislerinde Akdeniz midyelerinin yetiştirildiği yapılıyor. Yıllık 9 bin ton kapasiteye sahip 7 tesisten kurulumu tamamlanan 4 tesiste haziran ayında yapılacak ilk hasat nedeniyle hummalı bir çalışma yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Çınarcık ilçesi açıklarında kurulan çiftlikte yapılan midye ekimi, sınıflandırma çalışmalarını inceledi.

2019 yılından itibaren Marmara Denizi'nde avcılığın yanı sıra yetiştiricilik için faaliyetlere başladığını kaydeden Parıldar, 7 midye işletmesinin tam kapasite ile üretime geçmesiyle yıllık 9 bin ton üretim yapacağını anlattı. Çiftliklerden 4 tanesinin kurulumunun gerçekleştirildiğini ve bunların yıllık 6 bin ton kapasiteli olduğunu ifade eden Parıldar, 3 bin ton kapasiteli 3 çiftliğin kurulum çalışmasının ise devam ettiğini söyledi.

Midye çiftlikleri su ürünlerinden gelen gelirleri katbekat arttıracak

Midyenin dışarıdan bir beslemeye ihtiyaç duymayan bir su ürünü olduğunu ve denizi temizlediğini ifade eden Parıldar, çiftliklerin resif görevi göreceğine de vurgu yaptı. Parıldar, balıkların yumurtalarını bırakabilecekleri güvenli bir sahayı ortaya çıkartıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Marmara Denizi'nde geçen yıl yaklaşık 14 bin ton balık avcılığı yapıldı. Yaklaşık 275 milyon lira kazanç elde edildi. Midye çiftlikleri yakın gelecekte Yalova'mızın balıkçılıktan, su ürünlerinden elde etmiş olduğu gelirleri katbekat arttıracak. Aynı zamanda da ülkemizde talebin daha fazla, arzın daha az oldu bir ürünü de güvenilir, izlenebilir ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunmayı sağlayacağız."

"Yıllık ekonomiye katkıları 200 milyon liraya yakın olacak"

Yalova'da yeni midye çiftliği başvurularına kapalı olduğunu dile getiren Parıldar, üreticilerin ciddi bir yatırım yaptığına dikkati çekti. Tesislerin istihdama da katkı sunacağını anlatan Parıldar, "Bu 9 bin ton kapasiteli midye çiftliklerimiz tam kapasite ile üretime geçtikleri zaman Allah nasip ederse yıllık ekonomiye katkıları 200 milyon liraya yakın olacak. Yıllara göre üretim maliyetleri değişiyor. Bugün itibariyle yaklaşık bin tonluk bir çiftliğin 14-15 milyon liralık bir maliyeti oluyor. Denizdeki araçları, teknesi, işleme makineleri hariç. Yani avcılıktan elde etiğimiz gelir kadar Marmara Denizi'nde midye çiftlikleri üretiminden Allah nasip ederse gelir elde edeceğiz" dedi.

Parıldar, Türkiye'de ilk 'İyi tarım uygulamaları sertifikalı' ve 'organik tarım sertifikalı' midye üretimi yapmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Kaçak midye avcılığında 20'ye aşkın tekneye el konuldu

2020 yılından bugüne kadar 320 günü aşkın deniz denetimi yaptıklarına dikkati çeken Parıldar, uygulanan 90 işlemden çoğunluğunun yasak midye avcılığı üzerine olduğunu söyledi. Kaçak avcılıkta ele geçirilen teknelere el konulduğunu anlatan Parıldar, "Bu anlamda da 20'ye aşkın tekneye el koyduk. Özellikle bunlar midyede yasak av araçları olan tekneler. Bunların hepsinin mülkiyetini kamuya geçirdik ve avcılıktan men ettik. Ele geçirdiğimiz 7 bin çuval midyeyi de doğal yaşam alanına iade ettik" diye konuştu.

Hedef iç piyasa sonra dünyaya ihracat

174 bin metrekare alanda 2 bin 574 ton kapasiteli bir çiftlik kurduklarını, geçen yıl haziran ayında üretime başladıklarını anlatan midye çiftliğinin Su Ürünleri Mühendisi Ali Evsen de, Haziran ayında satışa başlayacaklarını belirterek, "Bu sene hedefimiz 800 ton civarında ürün elde etmek. Tam kapasiteye ulaşmamız 2 seneyi bulacak. İç piyasa olmakla birlikte asıl hedefimiz ihracat yapmak, katma değerli ürün, işlenmiş ürün elde etmek ve sadece Avrupa değil tüm dünyaya ihracatını gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. - YALOVA

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Marmara Denizi, Türk Lirası, Haziran, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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