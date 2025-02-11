Yalova OSB'de Yalın Eğitim Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova OSB'de Yalın Eğitim Tamamlandı

Yalova OSB\'de Yalın Eğitim Tamamlandı

Yalova OSB'de düzenlenen eğitimle katılımcılar yalın üretim tekniklerini uygulamalı öğrendi.

11.02.2025 16:01
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Yalova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Nitelikli İstihdam Merkezi'nde bulunan Yalın Model Fabrika'da, "Uygulamalı Yalın Düşünce ve Teknikler" başlığında düzenlenen 3'üncü yalın eğitim başarıyla tamamlandı.

OSB firmalarından üretim sorumluları ve Yalova Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla düzenlenen eğitim, teorik bilgilerin pratiğe dökülerek öğrenilmesini amaçlayan uygulamalı bir formatta gerçekleştirildi. Yalın Enstitü tarafından geliştirilmiş bu eğitimde, katılımcılar üretim süreçlerini birebir deneyimleme, tartışma, deneme-yanılma yöntemiyle öğrenme ve bilgilerini diğer katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu. Soruların serbestçe sorulabildiği ve tecrübeye dayalı yanıtların verildiği interaktif bir ortam oluşturularak, her seviyeden katılımcının (operatör, ustabaşı, lider, mühendis, yönetici, YK üyesi vb.) yalın düşünce ve yalın prensipleri anlaması sağlandı.

Bölgeye önemli katkılar sunacak

Eğitim sürecinde, yalın üretim teknikleri öğrenildi, teorik bilgiler pratiğe dökülerek israflar azaltıldı, simülasyonlarla Kaizen ve hat dengeleme uygulamaları yapılarak süreç iyileştirildi. Aynı zamanda tesislerde daha yalın üretim süreçlerinin nasıl uygulanabileceği üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Modüller halinde gerçekleştirilen bu eğitim, yalın dönüşümün sağlanabilmesi için operasyonel ve organizasyonel dönüşümün temel noktalarını ortaya koyarak, katılımcıların yalın üretim tekniklerini iş süreçlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda kapsamlı bir bakış açısı kazanmalarını sağladı. Eğitim sonunda katılımcılar, yalın düşünceyi işletmelerinde daha etkin ve verimli bir şekilde uygulama konusunda önemli kazanımlar elde etti. Yalova OSB'de düzenlenen bu eğitim programının, bölgedeki üretim tesislerinin süreçlerinde verimliliği artırmaya önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Sürdürülebilir üretim modelleri benimsenecek

Aynı zamanda OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam garantisi sağlama hedefiyle oluşturulan protokol çerçevesinde sanayinin talep ettiği nitelikte insan kaynağının yetişmesine destek verecek dallarda eğitimler geliştiriyor ve bu eğitimleri okul bünyesindeki tüm öğrencilere uygulayacak şekilde planlanıyor. Bu çerçevede OSB'nin pilot meslek lisesinde Yalın Model Fabrika eğitimleri çerçevesinde 15 mentör öğretmen yetiştirilerek bu eğitmenlerle 400'ü aşkın meslek lisesi öğrencisi yalın eğitimlerini tamamladı. OSB içerisinde kurulan planlanan Yalın Model Fabrika eğitimlerinden oluşturulan eğitim planı dahilinde öğrencilere İşletmelerde Beceri Eğitimi Stajı ve Yaz Dönemi Stajlarını OSB bünyesindeki açılacak üretim tesislerinde yapabilmeleri ile ilgili imkanlar da sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi güdümlü projesi kapsamında, Yalın Dönüşüm Programı'nda 30 firmaya yönelik Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası hizmetleri sağlandı. OSB bünyesindeki tüm firmaların farkındalıklarını artırmaya yönelik bu eğitimler ise tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimlerle, sanayinin rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir üretim modellerinin benimsenmesi hedefleniyor.

Verimli üretim amaçlanıyor

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Model fabrikada gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle sanayicilerimize ve akademisyenlerimize yalın üretim tekniklerini hem teorik hem de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Katılımcıların ilgisi ve geri bildirimleri, bu alandaki çalışmalarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yalova OSB olarak, sanayicilerimizin nitelikli insan kaynağıyla daha verimli üretim yapabilmesi için benzer eğitim programlarını sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlığımızın firmaların verimliliklerini ve dolayısıyla uluslararası rekabet seviyesini artırma rehber politikası izinden giderek, sanayimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla bu tür eğitim faaliyetlerine devam edilecek" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova OSB'de Yalın Eğitim Tamamlandı - Son Dakika

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