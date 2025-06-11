Yangın Sonrası Dayanışma ile Üretime Döndü - Son Dakika
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Ekonomi

Yangın Sonrası Dayanışma ile Üretime Döndü

Yangın Sonrası Dayanışma ile Üretime Döndü
11.06.2025 12:49
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Torbalı'daki sandalye fabrikası, sektör dayanışmasıyla yangın sonrası yeniden üretime başladı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan yangında zarar gören sandalye fabrikası, kentteki mobilya sektörünün dayanışmasıyla sağlanan nakdi ve ekipman desteğiyle yeniden üretime başladı.

Torbalı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir sandalye fabrikasının 27 Mayıs'ta çıkan yangında zarar görmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Torbalı Ticaret Odası, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği yöneticileri firmaya destek sağlama kararı aldı.

Firma, sağlanan nakdi ve ekipman desteğiyle üretim yapabilecek duruma geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yangın ve sonrasında işletmeyi tek başına bırakmadıklarını belirtti.

Mobilya sektörünün yangın sonrası takdir edilecek bir dayanışma içerisine girdiğini anlatan Olgun, "Mobilya sektörü meslektaşlarını yerde bırakmadı ve kül olan fabrikayı yeniden ayağa kaldırdı. İşletme sahibinin çevresi ve meslektaşları arasında bu kadar sevilmesi herkese nasip olmaz. Böyle bir hikayeyi ancak bu toprakların ahilik kültüründen gelen dayanışma duygusu ortaya çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

Fabrika sahibi Bayram Tezkorkmaz ise destek olan birlik, oda ve dernek başkanlarına ile meslektaşlarına teşekkür etti.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik fabrikasının kül olduğunu kaydeden Tezkorkmaz, "Odalar, sektör derneklerimiz ve meslektaşlarım büyük dayanışma örneği sergiledi. Bu destekle kısa zaman içerisinde yeni fabrikada üretime başladık. Müşterilerimin siparişlerini ve sevkiyatlarını kısa sürede yeniden yapmaya başladım, Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Torbalı, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yangın Sonrası Dayanışma ile Üretime Döndü - Son Dakika

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