Üye Girişi
Yangında daha az duman oluşumu sağlayan ısı yalıtım malzemesi geliştirildi - Son Dakika

Yangında daha az duman oluşumu sağlayan ısı yalıtım malzemesi geliştirildi

22.12.2021 15:23
Yangında daha az duman oluşumu sağlayan ısı yalıtım malzemesi geliştirildi

ODE Yalıtım'ın inovasyon merkezi Greentech Ar-Ge önemli bir çalışma yaparak, yangın esnasında daha az duman oluşumu sağlayan 'B-s1-d0' yangın sınıfına ait R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü geliştirdiğini açıkladı.

ODE Yalıtım'ın inovasyon merkezi Greentech Ar-Ge önemli bir çalışma yaparak, yangın esnasında daha az duman oluşumu sağlayan 'B-s1-d0' yangın sınıfına ait R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü geliştirdiğini açıkladı.

Türkiye'de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75'in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ODE Yalıtım, küresel yolculuğundaki en önemli gücü olan Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarını artırarak, bu yıl Greentech Ar-Ge isimli inovasyon merkezini hayata geçirmişti. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren inovasyon merkezi önemli bir çalışma yaparak, yangın esnasında daha az duman oluşmasını sağlayan 'B-s1-d0' yangın sınıfına ait R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü geliştirdiğini duyurdu.

"Ürettiğimiz malzeme hem geç tutuşuyor hem de daha az duman salımı sağlıyor"

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, Greentech Ar-Ge tarafından geliştirilen yeni R-Flex ürünü hakkında bilgi verdi. Yangın sebebiyle oluşan dumanın dakikalar içerisinde tüm iç mekanı kaplayarak hayati tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Turan, "Geçtiğimiz yıllarda Amerika'daki Ulusal Yangından Korunma Derneği tarafından paylaşılan istatistikler, yangın nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 80'inin duman zehirlenmesinden kaynaklandığını gösteriyor. İnovasyon merkezinde geliştirdiğimiz B-s1-d0 yangın sınıfına ait R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü, yangın esnasında çok önemli avantajlar sağlıyor. Öyle ki elastomerik kauçuk köpük ürünlerin ulaşabileceği en iyi yangın sınıfı B, en iyi duman sınıfı ise s1 sınıfıdır. d0 ise ürünün yangın esnasında damlama yaparak yayılmayacağını gösterir. Dolayısıyla yeni R-Flex ürünümüz hem geç tutuşuyor hem tutuştuğunda alevin ilerlemesini yavaşlatıyor hem de minimum duman salımına olanak tanıyor" dedi.

"Üretime 2022 yılının ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz"

Ürünün Ar-Ge çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ifade eden Turan, üretim süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu ürünü üreten Türkiye'de ilk, dünyada da ikinci firma olacağız. B-s1-d0 yangın sınıfına ait ürünlerimiz, tıpkı diğer R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü ürünlerimiz gibi havalandırma, iklimlendirme, ısıtma-soğutma kanalları ve tesisat borularını kapsayan çok geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Karbondioksit emisyonlarının en aza indirilmesine ve enerji tasarrufuna katkı sağlayacak. Aynı zamanda mantar, küf oluşumunu önleyici ve antimikrobiyal özelliklere sahip olacak." - İSTANBUL

Yangında daha az duman oluşumu sağlayan ısı yalıtım malzemesi geliştirildi
Yangında daha az duman oluşumu sağlayan ısı yalıtım malzemesi geliştirildi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Araştırma Geliştirme, Türkiye, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yangında daha az duman oluşumu sağlayan ısı yalıtım malzemesi geliştirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor         
15:22
Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır?         
15:12
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36

Son Dakika Haberleri
15:25 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı
15:22 KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam
15:22 Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 15:32:33. #1.11#
SON DAKİKA: Yangında daha az duman oluşumu sağlayan ısı yalıtım malzemesi geliştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement