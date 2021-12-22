Yangında daha az duman oluşumu sağlayan ısı yalıtım malzemesi geliştirildi

ODE Yalıtım'ın inovasyon merkezi Greentech Ar-Ge önemli bir çalışma yaparak, yangın esnasında daha az duman oluşumu sağlayan 'B-s1-d0' yangın sınıfına ait R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü geliştirdiğini açıkladı.

Türkiye'de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75'in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ODE Yalıtım, küresel yolculuğundaki en önemli gücü olan Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarını artırarak, bu yıl Greentech Ar-Ge isimli inovasyon merkezini hayata geçirmişti. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren inovasyon merkezi önemli bir çalışma yaparak, yangın esnasında daha az duman oluşmasını sağlayan 'B-s1-d0' yangın sınıfına ait R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü geliştirdiğini duyurdu.

"Ürettiğimiz malzeme hem geç tutuşuyor hem de daha az duman salımı sağlıyor"

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, Greentech Ar-Ge tarafından geliştirilen yeni R-Flex ürünü hakkında bilgi verdi. Yangın sebebiyle oluşan dumanın dakikalar içerisinde tüm iç mekanı kaplayarak hayati tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Turan, "Geçtiğimiz yıllarda Amerika'daki Ulusal Yangından Korunma Derneği tarafından paylaşılan istatistikler, yangın nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 80'inin duman zehirlenmesinden kaynaklandığını gösteriyor. İnovasyon merkezinde geliştirdiğimiz B-s1-d0 yangın sınıfına ait R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü, yangın esnasında çok önemli avantajlar sağlıyor. Öyle ki elastomerik kauçuk köpük ürünlerin ulaşabileceği en iyi yangın sınıfı B, en iyi duman sınıfı ise s1 sınıfıdır. d0 ise ürünün yangın esnasında damlama yaparak yayılmayacağını gösterir. Dolayısıyla yeni R-Flex ürünümüz hem geç tutuşuyor hem tutuştuğunda alevin ilerlemesini yavaşlatıyor hem de minimum duman salımına olanak tanıyor" dedi.

"Üretime 2022 yılının ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz"

Ürünün Ar-Ge çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ifade eden Turan, üretim süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu ürünü üreten Türkiye'de ilk, dünyada da ikinci firma olacağız. B-s1-d0 yangın sınıfına ait ürünlerimiz, tıpkı diğer R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü ürünlerimiz gibi havalandırma, iklimlendirme, ısıtma-soğutma kanalları ve tesisat borularını kapsayan çok geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Karbondioksit emisyonlarının en aza indirilmesine ve enerji tasarrufuna katkı sağlayacak. Aynı zamanda mantar, küf oluşumunu önleyici ve antimikrobiyal özelliklere sahip olacak." - İSTANBUL