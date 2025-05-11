Yapay Zeka Sorgularının Maliyetine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yapay Zeka Sorgularının Maliyetine Dikkat!

Yapay zeka kullanırken uzun ve gereksiz sorgulardan kaçınmak maliyetleri düşürüyor.

11.05.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayatın her alanında etkinliği giderek artan yapay zekayı kullanırken gereksiz ve çok uzun sorgulardan kaçınılması, bu teknolojideki maliyetleri düşürme açısından önem taşıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, veri merkezlerinin ve yapay zeka modellerini çalıştıran sistemlerin enerji tüketimi, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Bu çerçevede, yapay zeka modellerinin çalıştırılması, özellikle çok sık kullanılan büyük dil modellerinin bulunması, enerji tüketimi ve altyapı gereksinimleri nedeniyle kaynak harcamasını beraberinde getiriyor.

Her sorgunun sistemler üzerinde yük oluşturduğu ve bunun mikro düzeyde dahi olsa maliyete yol açtığı vurgulanıyor. Bu kapsamda yapay zeka modellerini kullanırken gereksiz ve çok uzun sorgulardan kaçınmanın maliyetleri düşürmeye katkı sağlayacağı belirtiliyor.

"Yapay zeka, iş dünyasında köklü değişimlere yol açıyor"

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) Genel Başkanı Mustafa Çalış, AA muhabirine, dünyada teknoloji savaşlarının hızla devam ettiğini ve yapay zekaya yatırım yapan ülkelerin gelecekte söz sahibi olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin yapay zeka liginde ilk 20 ülke arasına girebileceğini belirten Çalış, "Yapay zeka, günümüz iş dünyasında hem heyecan verici fırsatlar sunarak hem de önemli zorluklar oluşturarak köklü değişimlere yol açıyor." dedi.

Yapay zekanın otomasyon yeteneklerinin, bazı rutin ve tekrarlayan görevlerin insanlardan makinelere geçişine neden olduğuna işaret eden Çalış, bu durumun belirli iş kollarında istihdam daralması endişeleri oluştursa da aynı zamanda yeni iş alanları ortaya çıkardığını bildirdi.

Yapay zeka teknolojilerinin, iş süreçlerini daha verimli ve hızlı hale getirdiğine dikkati çeken Çalış, karar alma süreçlerinin, yapay zekanın sunduğu derinlemesine analizler ve öngörüler sayesinde daha isabetli olabildiğini anlattı.

"Her sorgunun maliyeti olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir"

Çalış, yapay zeka teknolojisinde maliyet hesaplamalarının birkaç ana faktöre bağlı olduğunu dile getirerek, özellikle büyük dil modellerinin geliştirilmesinin enerji ve sistem maliyeti oluşturduğunu dile getirdi.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın yapay zeka modellerine "Teşekkür ederim" gibi nezaket ifadelerinin kullanılmasından dolayı milyonlarca dolar enerji maliyeti oluşturduğuna ilişkin söylemini hatırlatan Çalış, şu değerlendirmede bulundu:

"Her sorgunun veya ifadenin işlenmesi, bu büyük sistemlerin çalışmasını gerektirdiği için mikro düzeyde de olsa bir maliyete sahiptir. Bu maliyetler, modelin karmaşıklığına ve kullanım sıklığına göre katlanarak artabilir. Yapay zeka modellerini kullanırken her sorgunun maliyeti olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gereksiz veya çok uzun sorgulardan kaçınmak maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir. Dil modelleriyle yapılan sohbetlerde aşırı derecede nazik veya gereksiz ifadeler kullanmak, sistem kaynaklarının tüketimine ve dolayısıyla maliyet artışına neden olabilir. Elbette bu, kaba bir iletişim tarzını benimsemek anlamına gelmez ancak özellikle yüksek hacimli kullanımlarda bu tür mikro etkileşimlerin birikimli maliyetini göz önünde bulundurmakta fayda vardır."

İhtisas üniversiteleri kurulması önerisi

Türkiye'nin yapay zeka rekabetinde ön sıralarda yer alması için stratejik adımlar atılması gerektiğini belirten Çalış, "TBMM'de Yapay Zeka Araştırma Komisyonuna TÜYAFED olarak rapor hazırlayarak çalışmalarına katkı sunmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Çalış, eğitimde ve çeşitli konularda stratejik olarak yapılması gereken önerilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yazılım ve yapay zekaya ilişkin bakanlık kurulması, bu alanlarda 7 bölgede ihtisas üniversiteleri, yazılım sektörü için meslek odası oluşturulması, ticaret odalarında yazılım ve bilişim komitelerinin yapılandırılması, daha fazla yazılım mühendisliği bölümünün açılması, üretime daha fazla katkı sunarak çarpan etkisi yaratacaktır. Ekosistemin ihracat potansiyeli ve karşılaşılan zorlukların kaldırılması için kamu, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve akademinin tek çatı altında birleşerek bir koordinasyon üzerinden ilerlemesi, yazılım sektöründe destek ve hibelerin artırılması, ayrıca hizmet ihracatçılar birliği, ticaret odaları gibi kurumlarda aidatların kaldırılması ve daha fazla desteklemeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA

Mustafa Çalış, Sivil Toplum, Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Sorgularının Maliyetine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti

16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
14:28
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 16:44:05. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Sorgularının Maliyetine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.