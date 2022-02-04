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Yapı Kredi'de üst düzey atama - Son Dakika

Yapı Kredi'de üst düzey atama

04.02.2022 18:47
Yapı Kredi'de üst düzey atama

Yapı Kredi'nin İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özden Önaldı atandı.

Yapı Kredi'nin İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özden Önaldı atandı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Önaldı, yeni görevine gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından başlayacak.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Önaldı'nın bankacılık dahil pek çok farklı sektörde sahip olduğu deneyim ve vizyonu ile kurumumuza büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Gerçekleşen bu atamanın Sayın Önaldı, bankamız ve tüm sektör adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özden Önaldı

Açıklamada yer alan ifadelere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Özden Önaldı, profesyonel hayatına 1999 yılında SAP şirketinde "Proje Danışmanı" olarak başladı. Sonrasında kariyerine bankacılık sektöründe devam eden Önaldı, Osmanlı Bankası'nda "Alternatif Dağıtım Kanalları" alanında çalıştı.

Devamında ise Garanti Bankası'nda görev alarak, CRM & Pazarlama, Stratejik Planlama, IT ve İnsan Kaynakları alanlarında farklı yönetim kademelerinde birçok stratejik projeye liderlik etti. 2016 yılında Koç Holding'e katılan Özden Önaldı, son olarak İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı'nda "Eğitim ve Gelişim Müdürü" olarak görev yapıyordu. Önaldı, halen Koç Üniversitesi Executive MBA Programı'na devam ediyor.

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Kredi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'de üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi


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