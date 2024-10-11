Yapı Kredi'den Seyahat Asistanı

Ekonomi

Yapı Kredi, mobil kullanıcılarına özel Benim Dünyam menüsünde "Seyahatim+" platformu içerisinde yer alacak Azure OpenAI GPT tabanlı "Seyahat Asistanı" özelliğini uygulamaya koydu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, özellik sayesinde, seyahatlerini kolay planlayabilecek ve seyahatleri konusunda ilham alabilecek.

Müşteriler, "Seyahatim+" uygulamasıyla, seyahatlerine dair birçok işleme erişim sağlarken, platforma yeni eklenen "Seyahat Asistanı" ile mobil kullanıcılar, seyahat deneyimlerini yapay zekaya sordukları sorularla kişiselleştirebilecek.

Mobil kullanıcılar, entegrasyon sayesinde seyahat planlama, pasaport ve vize işlemleri, ulaşım ve gezilecek yerler gibi birçok konuda, Azure OpenAI destekli ChatGPT'nin servislerinden yardım alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, seyahate dair tüm süreçleri tek çatı altında topladıklarını belirterek, mobil müşterilerinin hayatlarının uygulaması olarak tasarladıklarını ve bu kapsamda da her geçen gün ekledikleri yeniliklerle ekosistemi daha da zenginleştirdiklerini aktardı.

Müşterilerin ihtiyaçlarını her zaman önceliklendirdiklerini kaydeden Doğan, "Bu doğrultuda müşterilerimizin tüm seyahat planlaması süreçlerine eşlik edecek, 'Seyahatim+' platformu içerisinde 'Seyahat Asistanı' özelliğini kullanıma sunduk. Bu özellik ile sunduğumuz deneyimleri, Azure OpenAI destekli ChatGPT servisleri ile destekliyoruz. Türkiye'deki bankacılık ekosisteminde sunduğumuz ve bir ilk olma özelliği taşıyan Seyahat Asistanı ile müşterilerimiz, zamandan tasarruf ederken gidilebilecek yerler hakkında bilgiler, yapılabilecek aktiviteler hakkında tavsiyeler bulabilecek ve gezi planları, seyahat hazırlığı gibi seyahat konu başlığı altında değerlendirilebilecek tüm sorularına yanıt alabilecek." ifadelerini kullandı.

Doğan, müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarına işaret ederek, yenilikçi uygulamalara devam edeceklerini belirtti.