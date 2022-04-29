Yapı Kredi'den yılın ilk çeyreğinde 7,3 milyar TL net kar - Son Dakika

Yapı Kredi'nin 2022'nin ilk çeyreğindeki net karı 7,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, 2022 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisine 645 milyar TL katkı sağladı.

Aktif büyüklüğü yıllık yüzde 63'lük artışla 872,1 milyar TL'ye ulaşan Yapı Kredi'nin, öz kaynak karlılığı yüzde 42,3 oldu. Bankanın geçici regülasyon katkısı olmadan gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15,5 oldu. Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı 7,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, "Ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için duyduğumuz sorumlulukla, yılın ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek ülkemiz ekonomisine 645 milyar TL kaynak sağladık. Bununla birlikte nakdi kredilerde pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 16,3 olurken, müşteri mevduatında yüzde 14,4 olarak gerçekleşti.

Nakdi kredi hacmimiz ise bir önceki yıla göre yüzde 50'lik artışla 458 milyar TL oldu. Önümüzdeki dönemde de eşsiz 'Hizmette sınır yoktur' felsefimizle; sosyal ve yönetişim konularını göz ardı etmeden, ekonomik gelişim ve büyümeye katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için uzun dönemli değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alıyoruz"

Topluma, insana ve doğaya dost bir gelecek için sınırları kaldıran çalışmalara imza attıklarını ifade eden Erün, sürdürülebilirlik politikaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için finans sektörünün sahip olduğu büyük dönüştürücü gücü ana hissedarımız Koç Holding'in sürdürülebilirlik alanındaki vizyonuyla birleştirerek, bu konuları iş kültürümüzün ve felsefemizin tam merkezinde konumlandırıyoruz. Yapı Kredi olarak attığımız tüm adımlarda odağımıza ortak fayda ve değer yaratmayı alıyoruz. S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında 'The Sustainability Yearbook 2022' şirketleri arasına girmeye hak kazandık.

Şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde Türkiye'de AA seviyesinde puan alan tek banka olarak 'Lider' sınıfında yer aldık. Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olan bir kurum olarak; 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de sektörel, uluslararası ve Türkiye ortalamalarının üstünde bir performans sergileyerek Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girmeye hak kazandık. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."

"World ile kartlı ödeme pazarına yön veriyoruz"

World markasının sadece bir kredi kartını değil binlerce üye işyerinin dahil olduğu Türkiye'nin en büyük alışveriş ve pazarlama platformu olduğunun altını çizen Erün, "Sahip olduğu yüzde 16,5'lik pazar payıyla uzun yıllardır sektöre liderlik eden World'ü, tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ederek, çözümler ve faydalar ürettiğimiz bir platform olarak görüyoruz.

Bu doğrultuda 13.3 milyona ulaşan kredi kartı adedimizle, Türkiye'deki kredi kartı pazarının mimarı olmakla kalmayıp, müşterilerimize benzersiz bir bankacılık deneyimi de yaşatıyoruz. Fiziksel ve dijital dünya arasındaki sınırların kalktığı günümüzde, dijital ve kartlı ödeme sistemlerindeki dönüşümün öncülüğünü üstlenen Yapı Kredi olarak uzun yıllardır süren yatırımlarımız ve çalışmalarımız sonucunda kredi kartı temassız işlem adedi ve cirosunda da sektörün lider bankası olmaktan dolayı gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Özel bankacılık alanında da sektör lideriyiz"

Türkiye'deki en geniş şube ağı ile özel bankacılık hizmeti sunduklarını vurgulayan Erün, "Yönettiğimiz varlık ile özel bankacılık ve varlık yönetiminde sektörün en büyüğü olarak yatırım fonu pazarında da açık ara lideriz. Sektörlerinin öncü şirketleri Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Portföy'ün deneyim ve uzmanlıklarıyla birlikte müşterilerimize en iyi Özel Bankacılık hizmetini sunuyor, müşterilerimizin finansal ve finansal olmayan her türlü varlığını profesyonelce yönetiyoruz. Tüm bu ürün ve hizmetlerimizle yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erün, salgının gölgesinde geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında alınan önlemler ve atılan adımlarla ülkemiz ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirterek, "Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de büyük bir ekonomik stres kaynağı oldu ancak değişim ve dönüşümün de tetikleyicisi haline geldi.

Bu süreçte yasal düzenleyicilerin attığı zamanında ve etkili adımlar sayesinde aldığımız hızlı aksiyonlarla, müşterilerimize her koşulda kesintisiz hizmet sunmaya devam ettik ve çoğu noktada sektörümüze de örnek olduk. Önümüzdeki dönemde de, aynı amaç doğrultusunda attığımız güçlü adımlarla, ülkemiz ekonomisini desteklemeye var gücümüzle devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.