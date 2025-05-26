Yapı Kredi Golf Turnuvası Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi Golf Turnuvası Gerçekleşti

26.05.2025 17:18
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19. Geleneksel Yapı Kredi Golf Turnuvası Riva'da düzenlendi, kazananlar ödüllerini aldı.

Yapı Kredi Özel Bankacılık tarafından, İstanbul Golf Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 19. Geleneksel Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası, Riva'daki Mustafa Vehbi Koç Golf Sahası'nda gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, golf sporunun yaygınlaşmasını teşvik etmek ve sporseverlere keyifli bir ortam sunmak amacıyla organize edilen turnuva, golf camiasından birçok ismi bir araya getirdi.

GTurnuvada Gross kategorisinde kadınlarda İlkin Durukan, erkeklerde ise Deniz Özdoğan birincilik elde etti. Dereceye giren sporculara ödülleri, Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Seda İkizler tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İkizler, turnuvanın 19 yıldır golf camiasında bir gelenek haline geldiğini belirtti.

İkizler, sporun birleştirici gücüne işaret ederek, bu yolculukta yalnızca bir turnuvayı değil, dostlukları, dayanışmayı ve paylaşımı da büyüttüklerini dile getirdi.

İkizler, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak, toplumun gelişimine katkı sunmanın yolunun kültürel ve sportif değerlere sahip çıkmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu anlayışla sporu destekleyen farklı etkinliklerle birlik duygusunu pekiştirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla topluma dokunmayı, ilham veren projelerin yanında durmayı ve değer üretmeyi temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak, golf sporuna verdiğimiz desteklerle bu değerleri yaşatmaya ve yeni nesillere ilham olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Mustafa Vehbi Koç, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, Finans, Spor, Riva, Son Dakika

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