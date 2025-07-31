Yapı Kredi'nin 2025 İlk Yarısı Kârı 22,75 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi'nin 2025 İlk Yarısı Kârı 22,75 Milyar Lira

31.07.2025 11:35
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Yapı Kredi, 2025 ilk yarısında 22,75 milyar lira net kâr elde etti ve sürdürülebilirlik projelerine odaklandı.

YapıKredi, 2025 yılının ilk altı ayında 22 milyar 750 milyon lira net grup karı elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran tarihli konsolide finansal sonuçlarını paylaşan Yapı Kredi, yılın ilk yarısında ülke ekonomisine 2 trilyon 250 milyar liraya yaklaşan kaynak sağladı.

Toplam nakdi kredi hacmi yüzde 22'lik artışla 1,5 trilyon liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü 3 trilyon lira oldu. Yapı Kredi'nin toplam müşteri mevduat hacmi ise yüzde 21 artışla 1,6 trilyon liraya yükseldi.

Temel bankacılık gelirlerinde artış kaydeden bankanın maddi öz kaynak karlılığı yüzde 22,4 seviyesinde olurken, konsolide sermaye yeterlilik rasyosu da (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, yılın ilk yarısında "Sürdürülebilir Finans Çerçevesi" kapsamında kullandırılmak üzere sağladıkları 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisinin, hem Türkiye ekonomisine hem de Yapı Kredi'ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Finans sektörünün yalnızca ekonomik büyümenin değil, çevresel ve toplumsal dönüşümün de taşıyıcı gücü olduğunu aktaran Erün, şöyle devam etti:

"Tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleriyle yeniden tasarlıyor, etkimizi uzun vadeye yaymak için çalışıyoruz. Bu kapsamda sağladığımız 1,2 milyar dolarlık sendikasyon kredisi, tarihimizdeki en yüksek katılımcı sayısına sahip işlem olarak, uluslararası arenada bankamıza ve ülkemize duyulan güvenin altını bir kez daha çizdi. Bunun yanı sıra haziranda 5 farklı yatırımcı ile 5 ile 7 yıl vadeler arasında gerçekleştirdiğimiz 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi ile Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettik."

Erün, Yapı Kredi'nin, dünyanın en prestijli yayınlarından biri olan TIME dergisi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025" listesine Türkiye'den giren tek banka olduğunu anımsatarak, "Saygın kurumların listelerinde yer almamız, sürdürülebilirlik alanında attığımız sağlam adımların uluslararası düzeyde de karşılık bulduğunu bizlere gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Her 10 müşterimizden 9'u, bankacılık işlemlerini dijital kanallarımız aracılığıyla gerçekleştiriyor"

Sayıları 17 milyona ulaşan müşterilerine yenilikçi çözümlerle bütünsel bir bankacılık deneyimi sunduklarını kaydeden Erün, "Her 10 müşterimizden 9'u, bankacılık işlemlerini 1000'in üzerindeki farklı işlemi kapsayan dijital kanallarımız aracılığıyla kolayca ve güvenle gerçekleştiriyor. Ayrıca, 'Benim Dünyam' menüsü, her müşterinin finansal ve finans dışı ihtiyaçlarına göre şekillenen daha kişisel bir bankacılık deneyimi sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erün, ticari müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik dijital çözümleri de hayata geçirdiklerini vurgulayarak, yeni nakit yönetimi ürünü Yapı Kredi BANKO ile firmaların tahsilat garantisi, erken finansman ve güvenli ödeme ihtiyaçlarını dijital ve uçtan uca çözümlerle karşıladıklarını aktardı.

Yapı Kredi BANKO'nun ticari işlemlerde operasyonel süreçlerdeki zorlukları ortadan kaldırırken, sağlam temellere dayalı iş ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağladığını kaydeden Erün, "Aynı zamanda yıl sonuna kadar ülke çapında 10 trilyon lirayı aşacağını öngördüğümüz çek piyasasındaki ileri vadeli ödemeler için çok önemli bir alternatif oluşturarak, firmalarımızı ve ülkemiz ekonomisini destekliyor." ifadelerini kullandı.

Erün, inovasyonun ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, Yapı Kredi'nin girişimcilik ekosistemine katkılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Girişimcilik ekosistemini aktif bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. FRWRD Global programımızla girişimcilerimizi dünya çapındaki prestijli etkinliklerle buluşturuyoruz. Bu yıl beş girişimcimizle birlikte London Tech Week'e katıldık. Ayrıca, yıl içinde GITEX başta olmak üzere farklı global platformlarda da girişimcilerimizle yer almaya hazırlanıyoruz. Ülkemizin inovasyon gücünü dünyaya taşımak için yenilikçi fikirlerin gelişmesini desteklemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'nin 2025 İlk Yarısı Kârı 22,75 Milyar Lira - Son Dakika

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