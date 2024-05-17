Yapı Kredi Üst Yönetiminde Yeni Atamalar - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi Üst Yönetiminde Yeni Atamalar

Yapı Kredi Üst Yönetiminde Yeni Atamalar

Yapı Kredi, üst yönetim kadrosunda yapılan yeni atamaları duyurdu. Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı emekli olacak ve yerine Krediler Genel Müdür Yardımcısı getirilecek. Ayrıca Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Grup Direktörü Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacak. Yapı Kredi Üst Yöneticisi, yeni atamaların bankanın vizyonunu ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.

17.05.2024 19:35
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Yapı Kredi, üst yönetim kadrosunda yapılan yeni atamaları duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kaan Şakul, 1 Temmuz itibarıyla emekli olarak ayrılacak. Yerine, 2 Temmuz itibarıyla Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Erkan Akbulut getirilecek.

Bankanın üst yönetim kadrosunda Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Grup Direktörü olarak görev yapan E. Kürşad Keteci, resmi onayları takiben Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Şakul'a ortaya koyduğu özverili ve başarılı çalışmalar için teşekkür ederek "Yeni görevlerine atanan Mehmet Erkan Akbulut ve E. Kürşad Keteci'nin ise Yapı Kredi'nin vizyonunu daha ileriye taşıyacağına ve gelecekteki başarılarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, bu değişikliklerin Bankamız ve yöneticilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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