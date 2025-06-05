Yapı Kredi'ye Uluslararası Ödüller - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yapı Kredi'ye Uluslararası Ödüller

05.06.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Kredi, özel bankacılıkta iki uluslararası ödül kazanarak müşteri memnuniyetini artırdı.

Yapı Kredi, özel bankacılık alanında sunduğu hizmetler nedeniyle uluslararası çapta iki yarışmada ödül elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Özel Bankacılık, müşterilerine sunduğu hizmetlere ve müşteri odaklı yaklaşımına duyulan güveni, aldığı ödüllerle gösterdi.

International Finance Awards'tan " Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılığı" ödülünü kazanan Yapı Kredi Özel Bankacılık, bankacılık ve finans sektöründe dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden Euromoney tarafından da "Özel Bankacılıkta Türkiye'nin En İyi Filantropi Danışmanlığı" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Seda İkizler, "Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi" alanında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunduklarını, müşterilerinin beklentilerini ayrıcalıklı hizmetlerle karşıladıklarını belirtti.

İkizler, "Özel bankacılık alanında sunduğumuz çözümlerle sektörde fark yaratıyor, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyoruz. Bu ödüllere layık görülmek, sektördeki kalitemizi bir kez daha gözler önüne serdi. Vizyoner yaklaşımla şekillendirdiğimiz tüm hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimiz için kapsamlı bir varlık yönetimi ve deneyim sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, filantropi alanını, topluma kalıcı değerler bırakma arzularının en anlamlı yansımalarından biri olarak gördüklerini aktaran İkizler, bağış yapmayı kolaylaştırarak sürdürülebilir bir gelecek için etkili adımlar attıklarını aktardı.

İkizler, uluslararası ödüllerle taçlandırdıkları başarıların, daha iyisini hayata geçirmek için kendilerini motive ettiğine değinerek, "Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak, sektördeki öncü misyonumuz ve 'bir adım önde' hizmet anlayışımızla, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'ye Uluslararası Ödüller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

17:49
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
14:09
İş insanına silahlı saldırı kamerada Bir anda yere yığıldı
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:21:48. #7.13#
SON DAKİKA: Yapı Kredi'ye Uluslararası Ödüller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.