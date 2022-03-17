Yarını Kodlayanlar web sitesi yeni eğitim içerikleriyle güncellendi - Son Dakika

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Bugüne kadar 81 ilde 228 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Eğitim içeriklerimizi sürekli zenginleştiriyoruz. Son olarak, projemizin web sitesini de yeni eğitim içeriklerimizle güncelledik." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle ortaklaşa hayata geçirdikleri "Yarını Kodlayanlar" projesini geliştirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 228 bini aşkın çocuğun yararlandığı projenin web sitesi yeni eğitim içerikleriyle güncellendi.

Yarinikodlayanlar.com adresinden erişilen web sitesinde öğretmen, öğrenci ve eğitim almak isteyen herkes için dijital becerilerini geliştirecekleri, kodlama, oyun geliştirme, mobil uygulama, siber zorbalık ve birçok konuda yetkinliklerini artırabilecekleri bölümler bulunuyor.

"Tüketen değil üreten bir nesil hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 6 yıl önce başlattıkları Yarını Kodlayanlar projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlamak ve genç nesilleri eğitimle geliştirme bilincini yaymak. Bugüne kadar 81 ilde 228 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Eğitim içeriklerimizi sürekli zenginleştiriyoruz. Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinliklerini artırmayı sürdürüyoruz.

Son olarak, projemizin web sitesini de yeni eğitim içeriklerimizle güncelledik. Burada kodlamadan siber zorbalığa her konuda kapsamlı bilgi sunuyoruz. Yenilenen web sitemizin öğretmen, öğrenci ve eğitim almak isteyen herkes için önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. Tüketen değil üreten bir nesil hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da projenin kapsamının her geçen gün artırıldığını aktardı.

İçinden geçilen sürecin kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu gösterdiğinin altını çizen Hazır, şu ifadeleri kullandı:

"Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz web sitemiz ile, hem projemizdeki 'Scratch', 'Tinkercad', 'Yapay Zeka' ve '21. YY Becerileri' gibi eğitimlerimizi hem de 'Unity ile Oyun Tasarlama', 'Appinventor ile Mobil Uygulama Geliştirme' ve 'Siber Zorbalık' gibi yeni içerikleri yaygınlaştıracağız. Dijital dönüşüm için önemli bir adım olduğuna inandığımız sitemizin projemize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Biliyoruz ki 21. yüzyıl dijital yetkinlikleri ile bireylerin toplumları dönüştürdüğü ve liderlik ettiği bir yüzyıl olacaktır."

Eğitmen Eğitimleri ve Eğitimler sekmeleri, öğretmen ve öğrenciler için ayrı olarak tasarlandı

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Yarını Kodlayanlar web sitesine yarinikodlayanlar.com/giris/ linki üzerinden giriş yapılabiliyor. Web sitesini kullanacak öğretmen (eğitmen) veya öğrenciler e-posta adresleriyle sisteme kaydolabiliyor.

Yenilenen web sitesi Hakkımızda, Yeşil Gezegen, Eğitimler ve Eğitmen Eğitimleri sekmelerinden oluşuyor. Hakkımızda sekmesinde Yarını Kodlayanlar'a ilişkin genel tanıtım bilgisi yer alırken, Yeşil Gezegen sekmesinde bu proje hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra 7-14 yaş arasındaki öğrenciler için eğitim başvurularını yapabilecekleri "Eğitime Başvur" seçeneği ve bir başvuru formu sunuluyor.

Sekmede ayrıca, eğitimlerden sonra düzenlenecek fikir maratonu ve online eğitimlerin içerikleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor.

Yarını Kodlayanlar web sitesindeki Eğitmen Eğitimleri ve Eğitimler sekmeleri ise öğretmen ve öğrenciler için ayrı olarak tasarlandı.

Öğrenciler için oluşturulan içerikler arasında Appinventor ile Mobil Uygulama Geliştirme, Dijital Ayak İzi, Dijital Ebeveynlik ve 21.YY Yetkinlikleri, Micro: Bit, Scratch, Tinkercad, Kişisel Veri ve Gizlilik, E-öğrenme, Hack Kontrolü, Unity ile Oyun Tasarımı ve Yapay Zeka eğitimleri yer alıyor.

Öğrenciler, bu eğitimlerden dilediklerine katılabiliyor. Öğretmenler için oluşturulan Eğitmen Eğitimleri sekmesinde ise Scratch, Tinkercad ve Micro: Bit eğitimleri yer alıyor. Öğretmenler, bu eğitimlerden dilediklerini tamamlayıp, kursunu aldığı eğitimi öğrencilere aktarabiliyor.

1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL oldu

Yarını Kodlayanlar projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor.

Bugüne kadar 81 ilde 228 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.