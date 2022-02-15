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Yarınki Kabine toplantısında gündem belli oldu! Elektrik faturaları ilk sırada yer aldı - Son Dakika

Yarınki Kabine toplantısında gündem belli oldu! Elektrik faturaları ilk sırada yer aldı

15.02.2022 07:53

Yarın toplanacak Kabine toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarının düşmesi için yapılan çalışmalara yer verecek. Meskenlere KDV indirimi, esnafa ise kademeli tarife gelecek.

Elektrik faturalarının üzerindeki yükün vatandaş lehine hafifletilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarın kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme yapacak.

BAKANLIĞIN VERDİĞİ DESTEĞİN ARTIRILMASI GÜNDEMDE

Kabinede esnafa kademeli modelin getirilmesi, meskenler için uygulanan günlük 7 kilovatsaatlik ortalama tüketimin 8'e çıkarılması, meskenlerle sınırlı olmak üzere KDV indiriminin de değerlendirileceği öğrenildi. Ayrıca Aile Bakanlığı'nın verdiği elektrik faturası destek ve hane sayısı miktarının artırılması da gündemde. Yapılacak çalışmalarla cemevi, dernek ve vakıflar "ticarethane" tarifesinden çıkacak.

KABİNEDE MASAYA YATIRILACAK

Elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenleme yarın kabine toplantısında masaya yatırılacak. Edinilen bilgilere göre Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili kabineye sunum yapacak. Yapılan çalışmalarda hem esnaf hem de haneler yer alacak. Kabinede masada şu başlıklar olacak:

GÜNLÜK ORTALAMA KULLANIM YÜKSELECEK

Yapılan kademeli tarife düzenlemesiyle hanelerde elektrik tüketiminin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılıyordu. Günlük ortalama kullanımının 8 kWh'ye çıkarılması planlanıyor.

% 18'LİK KDV DÜŞECEK

Vergi, fon ve paylar hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş olarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketlerinin doğrudan tüketim miktarları ile çarptıkları birim fiyat ise alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanıyor. Elektriğe uygulanan yüzde 18'lik KDV'nin de sadece meskenlerle sınırlı olarak düşürülmesi de gündemde.

CEMEVLERİ TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARTILACAK

Ticarethane statüsünde yer alan cemevi, dernek ve vakıflar ticarethane grubundan çıkarılacak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunmuştu. Bu kapsamda destek verilen hane sayısı ve miktarının da artırılması planlanıyor. 2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 lira olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.

ESNAFA KOLAYLIK

Uzun zamandır özellikle küçük esnafın elektrik faturası yükünü hafifletecek bir çalışma yapılıyordu. Yeni Şafak'ın haberine göre esnafların da kademeli tarifeye geçmesi de gündemde. Kademeli tarife ile özellikle büyük işletmelere oranla daha az tüketimi olan küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi bir ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak.

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Aile Bakanlığı, Cemevi, Enerji, Kabine, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yarınki Kabine toplantısında gündem belli oldu! Elektrik faturaları ilk sırada yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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