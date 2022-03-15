Yasak 15 Haziran'a kadar sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yasak 15 Haziran'a kadar sürecek

15.03.2022 12:58
Yasak 15 Haziran'a kadar sürecek

DÜZCE(İHA) – İç sularda 3 ay sürecek olan Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasağı 15 Mart itibariyle başladı.

DÜZCE(İHA) – İç sularda 3 ay sürecek olan Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasağı 15 Mart itibariyle başladı.

Düzce Valiliği iç sularda av yasağının başladığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada "Ticari ve amatör avcılığı düzenleyen tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasaktır. Akarsularımızda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbesttir. Yasağın başladığı tarihte elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerlerinin tesisin bulunduğu yerdeki İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde stok tespiti yaptırmaları ve 22 Mart 2022 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekmektedir. 15 Haziran'a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satan balıkçılara idari para cezası ile yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır" denildi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Bakanlığımızca yapılan balıklandırma çalışmaları ile göl ve göletlerdeki balık popülasyonlarının desteklenmesi, ekosistemlerinin canlı tutulması, turizme yönelik sportif amaçlı balık avcılığı ve yöre halkının istifade etmesinin amaçlandığını belirtmiştir. Su ürünleri avcılığı yapan kişilerin, 15 Mart – 15 Haziran arasında geçerli olan av yasaklarına, balıkların yılda en az bir kez üremelerine imkan tanınması ve av yasağı dışındaki zamanlarda da yer-boy yasaklarına uyulması gerekmektedir" dedi. - DÜZCE

Yasak 15 Haziran'a kadar sürecek

YORUMLAR
500

Düzce Valiliği, Haziran, Düzce, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yasak 15 Haziran'a kadar sürecek - Son Dakika


Son Dakika
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:05:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yasak 15 Haziran'a kadar sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement