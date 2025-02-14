Yaşlı Çift Kalp Hastalığını Aştı

Ekonomi

Kalp ve damar rahatsızlıkları bulunan 81 yaşındaki Necmeddin Öztaş ve 78 yaşındaki eşi Sadet Öztaş, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun'un tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Medipol Sağlık Grubu, en zorlu kalp ve damar rahatsızlıklarında bile hastalarına umut olmaya devam ediyor.

Necmeddin Öztaş ve eşi Sadet Öztaş, birbiri ardına geçirdikleri kalp ve damar rahatsızlıklarıyla hayati risk altındaydı. Necmeddin Öztaş'ın ana kalp damarı ve bacak damarlarında tıkanıklık bulunurken, daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bacaklarında kırıklar mevcuttu. Eşi Sadet Öztaş ise ileri derece aort darlığı nedeniyle nefes almakta zorlanıyordu.

Medipol Mega ÜniversiteHastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun tarafından gerçekleştirilen müdahalede, Necmeddin Öztaş'ın hem kalp damarlarına hem de bacak damarına stent takıldı. Sadet Öztaş'a ise "TAVI" yöntemiyle aort kapağı değişimi uygulandı. Böylece çift hem riskli ameliyatlardan kurtuldu hem de kısa sürede gündelik yaşamlarına geri döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bilal Boztosun, her iki hasta için de en risksiz ama en faydalı yöntemleri tercih ettiklerini kaydetti.

Boztosun, hasta Sadet'in ileri aort darlığı olduğuna değinerek, "Bu yaşta ameliyat önemli bir seçenek ama yaş itibarıyla en az riskli yöntem, 'TAVI' adını verdiğimiz, kasıktan (veya uygun bir damardan) girilerek aorttaki kireçlenmiş bölgeyi temizleyip yeni bir kapak takma işlemidir. O dönemde kalp damar ekibiyle tartıştık, hedefimiz, en risksiz ama en faydalı yöntemi bulmaktı. Tartışma sonucunda TAVI kararı aldık. Sadet Hanım'ın aort kapağı kasıktan girilerek değiştirildi, yeni kapak takıldı ve takiplerimizde herhangi bir sorun yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Necmeddin Öztaş'ın ise durumunun daha farklı olduğunu bildiren Boztosun, şöyle devam etti:

"Hem kalp damarı tıkalıydı hem de bacak damarı. Ayrıca kalbindeki tıkanma, ana damar (LMCA) dediğimiz bölgede olduğu için açık ameliyat gerekiyordu. 2019'da, hem kalp damarına hem bacak damarına stent taktık. O günden beri takip ediyoruz, çok şükür bir sıkıntı olmadı. Şu anda ikisini de yakından izliyoruz. Ancak önemli olan hastanın kendi doktoru gibi davranması, kolesterolünü, şekerini, tansiyonunu iyi ayarlaması lazım ki yeni sorunlar çıkmasın. Tabii hastaya göre bireyselleştirme yapmak gerek. Bazı hastalar için yaş sebebiyle açık ameliyat son derece riskli olabilir, o zaman alternatif çözümlere yönelmek gerekiyor."

Sağlığına kavuşan Necmettin Öztaş da yapılan ameliyatlar sonrası rahatladığını belirtti.

Öztaş, "6 senedir iyiyim. Daha önce ağrım vardı, nefes alamıyordum, yoruluyordum, yürüyemiyordum. Allah razı olsun hocadan, şimdi çok şükür iyiyim. Çok memnunum, daha da rahatım. Beni önce Allah, sonra hocam kurtardı. Durumum gerçekten çok feciydi. Ameliyattan sonra hastanede 3 gün yattım. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, bu bacağımda 18 kırık çıktı. Damardan stentle müdahale edemediler, en sonunda Bilal Hoca açtı. Şimdi çok rahatım. Yaşlılık nedeniyle biraz yürüyemiyorum, dizlerim ağrıyor ama başka bir sorunum yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalp kapağım değişti, beni gençleştirdi"

Hasta Sadet Öztaş ise eskiden nefes alamadığını ancak yapılan ameliyatla kalp kapağının değişerek sağlığına kavuştuğunu bildirerek, "Bilal Hoca hemen ameliyat etti. Artık son aşamadaymışım. Ama Allah'a şükür Bilal Hoca sayesinde turp gibi oldum. Çok rahatım, herkese tavsiye ediyorum. Bilal Hoca gibi doktor bulunmaz diyebilirim. Hastanenizden de çok memnunum, bir hafta yattım, doktorların ve hemşirelerin ilgisinden çok memnun kaldım." şeklinde görüş belirtti.