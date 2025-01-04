Yatırım Araçları Kazandırdı

Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,50 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.780,73 ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,51 artarak 12.037,91 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,80 değer kazancıyla 9.833,53 puan, sanayi endeksi 0,41 artışla 13.247,32 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,52 kazançla 14.097,52 puan oldu.

Trabzonspor en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,72 ile Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'u, yüzde 11,29 ile Margun Enerji, yüzde 10,52 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 25,76 ile Anadolu Efes Biracılık, yüzde 13,66 ile LDR Turizm, yüzde 13,44 ile Anadolu Grubu Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 542 milyar 220 milyon lirayla Garanti BBVA, 472 milyar 944 milyon lirayla Koç Holding ve 411 milyar 240 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,62 artışla 3 bin 12 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,60 değer kazanarak 20 bin 430 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artışla 35,3700 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,03 azalışla 36,4010 lira oldu.

Geçen hafta 44,2410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,8500 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 azalışla 38,8870 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)