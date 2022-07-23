Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (1)

23.07.2022 11:10
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,63 kazançla 2.516,56 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.401,91 puanı, en yüksek 2.542,65 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,32 kazançla 1.975,33 puana, Mali Endeksi yüzde 7,08 artışla 2.495,93 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,54 yükselişle 4.253,54 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,67 kazançla 2.813,61 puana çıktı.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,93 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 18,90 ile Çemtaş, yüzde 15,13 ile Tekfen Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,41 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 7,27 ile Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 4,57 ile Net Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 113 milyar 880 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 98 milyar 490 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 93 milyar 342 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,31 artışla 1.008 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,11 kazançla 6 bin 790 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,31 değer kazanarak 17,7220 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,90 artışla 18,1290 lira oldu.

Geçen hafta 20,7170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,40 kazançla 21,4220 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,77 değer kazanarak 18,5010 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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