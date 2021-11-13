Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|44,00
|33,96
|29,56
|Şok Marketler Ticaret
|13,82
|11,63
|18,83
|Petkim
|7,65
|6,68
|14,52
|İskenderun Demir Çelik
|15,52
|13,68
|13,45
|Enka İnşaat
|12,25
|11,17
|9,67
|Aygaz
|20,18
|18,42
|9,55
|Sasa Polyester
|32,28
|29,54
|9,28
|Migros Ticaret
|39,12
|35,92
|8,91
|Koza Altın
|115,30
|106,00
|8,77
|Şişe Cam
|9,56
|8,81
|8,51
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|16,43
|18,14
|-9,43
|Yataş
|12,85
|13,80
|-6,88
|Aydem Enerji
|6,59
|7,04
|-6,39
|Halk GMYO
|2,73
|2,91
|-6,19
|Kerevitaş Gıda
|4,11
|4,36
|-5,73
|Torunlar GMYO
|3,88
|4,07
|-4,67
|Gübre Fabrik.
|66,65
|69,85
|-4,58
|Çan2 Termik
|11,64
|12,16
|-4,28
|Ülker Bisküvi
|19,29
|19,99
|-3,50
|Erbosan
|125,50
|130,00
|-3,46
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Petkim
|22.913.703.898
|Garanti Bankası
|15.842.480.026
|Türk Hava Yolları
|11.355.848.835
|Şişe Cam
|6.674.503.043
|Tüpraş
|5.121.371.073
|Ereğli Demir Çelik
|4.803.134.820
|Kardemir (D)
|4.751.806.532
|Sasa Polyester
|4.520.920.393
|Yapı ve Kredi Bank.
|4.500.236.647
|Aselsan
|4.399.327.035
(Son)
Kaynak: AA
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