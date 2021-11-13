Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 44,00 33,96 29,56 Şok Marketler Ticaret 13,82 11,63 18,83 Petkim 7,65 6,68 14,52 İskenderun Demir Çelik 15,52 13,68 13,45 Enka İnşaat 12,25 11,17 9,67 Aygaz 20,18 18,42 9,55 Sasa Polyester 32,28 29,54 9,28 Migros Ticaret 39,12 35,92 8,91 Koza Altın 115,30 106,00 8,77 Şişe Cam 9,56 8,81 8,51 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 16,43 18,14 -9,43 Yataş 12,85 13,80 -6,88 Aydem Enerji 6,59 7,04 -6,39 Halk GMYO 2,73 2,91 -6,19 Kerevitaş Gıda 4,11 4,36 -5,73 Torunlar GMYO 3,88 4,07 -4,67 Gübre Fabrik. 66,65 69,85 -4,58 Çan2 Termik 11,64 12,16 -4,28 Ülker Bisküvi 19,29 19,99 -3,50 Erbosan 125,50 130,00 -3,46 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Petkim 22.913.703.898 Garanti Bankası 15.842.480.026 Türk Hava Yolları 11.355.848.835 Şişe Cam 6.674.503.043 Tüpraş 5.121.371.073 Ereğli Demir Çelik 4.803.134.820 Kardemir (D) 4.751.806.532 Sasa Polyester 4.520.920.393 Yapı ve Kredi Bank. 4.500.236.647 Aselsan 4.399.327.035 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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