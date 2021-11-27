Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 13,06 9,81 33,13 Tofaş Oto. Fab. 78,70 64,45 22,11 Enka İnşaat 15,41 12,76 20,77 Hektaş 11,45 9,67 18,41 Sasa Polyester 39,42 33,46 17,81 Kartonsan 61,30 52,15 17,55 İskenderun Demir Çelik 19,47 17,03 14,33 Netaş Telekom. 19,85 17,50 13,43 Kerevitaş Gıda 5,08 4,48 13,39 Deva Holding 29,86 26,38 13,19 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 3,19 3,55 -10,14 Akbank 6,61 7,23 -8,58 Mavi Giyim 72,15 77,45 -6,84 İş Bankası (C) 6,70 7,14 -6,16 Sabancı Holding 13,00 13,84 -6,07 Bera Holding 10,70 11,37 -5,89 Albaraka Türk 1,95 2,06 -5,34 T.S.K.B. 1,47 1,55 -5,16 Karsan Otomotiv 3,90 4,11 -5,11 Garanti Bankası 11,44 12,05 -5,06 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 15.335.591.492 Türk Hava Yolları 13.523.760.212 Kardemir (D) 10.563.476.390 Şişe Cam 9.911.624.999 Sasa Polyester 8.388.717.895 Petkim 8.058.587.429 Yapı ve Kredi Bank. 8.007.477.512 Akbank 7.425.432.705 Aselsan 6.891.385.279 Ereğli Demir Çelik 6.363.313.770 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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