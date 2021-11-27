Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|13,06
|9,81
|33,13
|Tofaş Oto. Fab.
|78,70
|64,45
|22,11
|Enka İnşaat
|15,41
|12,76
|20,77
|Hektaş
|11,45
|9,67
|18,41
|Sasa Polyester
|39,42
|33,46
|17,81
|Kartonsan
|61,30
|52,15
|17,55
|İskenderun Demir Çelik
|19,47
|17,03
|14,33
|Netaş Telekom.
|19,85
|17,50
|13,43
|Kerevitaş Gıda
|5,08
|4,48
|13,39
|Deva Holding
|29,86
|26,38
|13,19
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,19
|3,55
|-10,14
|Akbank
|6,61
|7,23
|-8,58
|Mavi Giyim
|72,15
|77,45
|-6,84
|İş Bankası (C)
|6,70
|7,14
|-6,16
|Sabancı Holding
|13,00
|13,84
|-6,07
|Bera Holding
|10,70
|11,37
|-5,89
|Albaraka Türk
|1,95
|2,06
|-5,34
|T.S.K.B.
|1,47
|1,55
|-5,16
|Karsan Otomotiv
|3,90
|4,11
|-5,11
|Garanti Bankası
|11,44
|12,05
|-5,06
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|15.335.591.492
|Türk Hava Yolları
|13.523.760.212
|Kardemir (D)
|10.563.476.390
|Şişe Cam
|9.911.624.999
|Sasa Polyester
|8.388.717.895
|Petkim
|8.058.587.429
|Yapı ve Kredi Bank.
|8.007.477.512
|Akbank
|7.425.432.705
|Aselsan
|6.891.385.279
|Ereğli Demir Çelik
|6.363.313.770
(Son)
Kaynak: AA
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