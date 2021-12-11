Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|38,96
|31,96
|21,90
|Tekfen Holding
|23,68
|19,67
|20,39
|Türk Hava Yolları
|22,24
|18,53
|20,02
|Şişe Cam
|15,79
|13,25
|19,17
|Kardemir (D)
|10,89
|9,33
|16,72
|Anadolu Grubu Holding
|44,98
|38,88
|15,69
|Ege Endüstri
|1.980,40
|1.715,00
|15,48
|Torunlar GMYO
|4,72
|4,09
|15,40
|Anadolu Efes
|30,24
|26,42
|14,46
|Petkim
|9,27
|8,20
|13,05
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|8,88
|9,21
|-3,58
|Türk İlaç Serum
|12,53
|12,96
|-3,32
|Verusa Holding
|54,70
|56,50
|-3,19
|Enka İnşaat
|16,61
|17,15
|-3,15
|Karsan Otomotiv
|4,26
|4,39
|-2,96
|İş GMYO
|2,61
|2,68
|-2,61
|Otokar
|415,50
|426,00
|-2,46
|Odaş Elektrik
|1,59
|1,63
|-2,45
|Netaş Telekom.
|20,16
|20,64
|-2,33
|Halk GMYO
|2,72
|2,78
|-2,16
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|20.320.705.167
|Türk Hava Yolları
|19.147.156.010
|Garanti Bankası
|15.856.922.185
|Kardemir (D)
|15.175.045.500
|Aselsan
|11.256.323.261
|Petkim
|8.265.381.880
|Ereğli Demir Çelik
|7.707.524.135
|Yapı ve Kredi Bank.
|6.733.120.052
|Sasa Polyester
|6.346.080.399
|Akbank
|6.222.427.286
(Son)
Kaynak: AA
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