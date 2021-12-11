Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 38,96 31,96 21,90 Tekfen Holding 23,68 19,67 20,39 Türk Hava Yolları 22,24 18,53 20,02 Şişe Cam 15,79 13,25 19,17 Kardemir (D) 10,89 9,33 16,72 Anadolu Grubu Holding 44,98 38,88 15,69 Ege Endüstri 1.980,40 1.715,00 15,48 Torunlar GMYO 4,72 4,09 15,40 Anadolu Efes 30,24 26,42 14,46 Petkim 9,27 8,20 13,05 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 8,88 9,21 -3,58 Türk İlaç Serum 12,53 12,96 -3,32 Verusa Holding 54,70 56,50 -3,19 Enka İnşaat 16,61 17,15 -3,15 Karsan Otomotiv 4,26 4,39 -2,96 İş GMYO 2,61 2,68 -2,61 Otokar 415,50 426,00 -2,46 Odaş Elektrik 1,59 1,63 -2,45 Netaş Telekom. 20,16 20,64 -2,33 Halk GMYO 2,72 2,78 -2,16 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Şişe Cam 20.320.705.167 Türk Hava Yolları 19.147.156.010 Garanti Bankası 15.856.922.185 Kardemir (D) 15.175.045.500 Aselsan 11.256.323.261 Petkim 8.265.381.880 Ereğli Demir Çelik 7.707.524.135 Yapı ve Kredi Bank. 6.733.120.052 Sasa Polyester 6.346.080.399 Akbank 6.222.427.286 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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