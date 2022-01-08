Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,23 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 11,22'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: