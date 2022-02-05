Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,30 ile Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
AgeSA Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF ise yüzde 4,41'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,070740
|4,30
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|262,426827
|3,53
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,122567
|3,53
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,058223
|3,34
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,243966
|3,07
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,214198
|3,04
|Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon
|0,959831
|3,00
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,156616
|2,87
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,144364
|2,84
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|1,062962
|2,54
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,080914
|4,41
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,015593
|3,73
|BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF
|0,009968
|3,16
|Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF
|0,008873
|3,05
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,057375
|2,73
|Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF
|0,010304
|1,97
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,031188
|1,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,028551
|1,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,027247
|1,59
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Standart EYF
|0,040001
|1,59
(Sürecek)
Kaynak: AA
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