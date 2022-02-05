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Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (4)

05.02.2022 12:00
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,30 ile Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,30 ile Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AgeSA Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF ise yüzde 4,41'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0707404,30
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu262,4268273,53
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1225673,53
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,0582233,34
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2439663,07
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2141983,04
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon0,9598313,00
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,1566162,87
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,1443642,84
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,0629622,54
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0809144,41
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0155933,73
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,0099683,16
Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF0,0088733,05
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0573752,73
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,0103041,97
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF0,0311881,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0285511,65
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0272471,59
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Standart EYF0,0400011,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Spor Federasyonu, Yatırım, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi


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