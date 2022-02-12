Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,08 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,22'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,096598
|9,08
|Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon
|1,039800
|8,33
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,629620
|7,44
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,433182
|7,08
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|31,858065
|6,89
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|65,911242
|6,22
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,578017
|5,65
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|27,605294
|4,98
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|26,978199
|4,98
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,179817
|4,98
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,087118
|6,22
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,239453
|4,77
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,179149
|4,72
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,156938
|4,67
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,231506
|4,56
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,049330
|4,50
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,138294
|4,47
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,055419
|4,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067604
|4,42
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063584
|4,41
(Sürecek)
Kaynak: AA
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