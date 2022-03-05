Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,03 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 9,83'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: