Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

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Yatırımcı rehberi (4)

14.05.2022 11:02
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,69 ile Ak Portföy İkinci Değişken Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,69 ile Ak Portföy İkinci Değişken Fon oldu.

Garanti Em. Hay. Değ. EYF ise yüzde 2,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,5401033,69
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1463,9476303,55
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1563492,74
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0580672,65
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu6,4355442,64
Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,8062212,51
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,8315672,47
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,1237952,34
Inveo Portföy Atak Değişken Fon1,4953472,28
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)5,6227812,04
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1359262,11
AgeSA Hay. ve Em. İki. Değ. EYF0,0917222,02
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0551131,98
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Kira Sert. Katılım EYF0,1016171,73
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,0949901,21
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1238381,07
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0997031,03
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0181171,03
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0135881,02
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0380170,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Yatırım, Tragger, Döviz, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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