Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (4)

21.05.2022 11:02
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,69 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,69 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 7,32'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,13987414,69
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,16476112,31
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,99558311,09
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,2831309,00
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon0,7986958,32
Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Tekn. Değ. Fon0,9638528,30
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,4508228,18
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,1132217,97
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,1049927,72
QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon0,9529767,66
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0905967,32
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0760256,60
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,0110075,72
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF0,0089594,10
Garanti Em. Hay. Karma EYF0,0100423,84
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1282943,69
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,1031913,68
Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF0,0091573,62
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0615943,55
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,0980733,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez: 'Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında 2021 yılında 1,33 milyar dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık... Bakan Dönmez: 'Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında 2021 yılında 1,33 milyar dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık...
Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Bursa'nın en ilginç tostçusu: 15 tost yiyenden para almıyor, altın veriyor
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:05 Mersin'de polen hasadı yapıldı: Kilosu 400 TL'den satılan polenin 100 gramı bir günde üretiliyor
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
10:55 Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
10:07 Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 11:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement