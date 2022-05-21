Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,69 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 7,32'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: