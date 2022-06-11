Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (4)

11.06.2022 11:04
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,52 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,52 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF ise yüzde 4,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0596979,52
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon2,0197846,12
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0962865,87
QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu1,0796205,82
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,6149395,22
Rota Portföy Altın Fonu1,1196494,96
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,1867694,72
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1638,9039154,70
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,8279774,62
Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF17,2356214,59
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,1136114,86
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,1093324,85
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,1129674,60
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0999884,52
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,1075134,51
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,1040734,49
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,1182704,48
NN Hay. Em. Altın EYF0,0666584,41
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,1087054,36
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF0,1109794,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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