Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,52 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF ise yüzde 4,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,059697 9,52 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 2,019784 6,12 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,096286 5,87 QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu 1,079620 5,82 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,614939 5,22 Rota Portföy Altın Fonu 1,119649 4,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,186769 4,72 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1638,903915 4,70 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,827977 4,62 Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF 17,235621 4,59 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,113611 4,86 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,109332 4,85 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,112967 4,60 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,099988 4,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,107513 4,51 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,104073 4,49 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,118270 4,48 NN Hay. Em. Altın EYF 0,066658 4,41 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,108705 4,36 AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF 0,110979 4,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)