Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,99 ile Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,58'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,317483 7,99 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,485903 7,94 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,111233 7,14 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,152792 6,87 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,970165 6,73 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 259,314001 6,14 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,951573 6,11 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,587324 5,92 Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Tekn. Değ. Fon 1,019984 5,73 Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon 0,896809 5,62 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,080769 5,58 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,072506 4,27 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,178474 4,22 Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF 0,009255 4,19 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,306992 4,02 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,182652 3,99 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,347182 3,98 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,054182 3,93 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,336455 3,89 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,280498 3,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)