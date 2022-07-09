Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,27 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 9,00'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0,997857 12,27 Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon 0,777844 10,57 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 267,207145 9,54 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,154782 8,99 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,153024 8,52 TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon 0,941339 8,29 Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon 0,901269 8,17 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,491363 8,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,229758 7,90 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 7,302255 7,89 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,082878 9,00 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,026636 6,58 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,064975 5,19 Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF 0,009271 5,16 BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF 0,009888 4,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,354001 4,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,257762 4,36 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,095602 4,05 Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF 0,024513 4,03 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,056121 3,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)