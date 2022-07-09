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Yatırımcı rehberi (4)

09.07.2022 10:59
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,27 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,27 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 9,00'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,99785712,27
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon0,77784410,57
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu267,2071459,54
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1547828,99
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1530248,52
TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon0,9413398,29
Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon0,9012698,17
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,4913638,03
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2297587,90
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,3022557,89
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0828789,00
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0266366,58
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0649755,19
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF0,0092715,16
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,0098884,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3540014,41
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2577624,36
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0956024,05
Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF0,0245134,03
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0561213,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Metaverse, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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